Terrorismo in Francia: i neonazisti progettavano di assassinare Mélenchon

I neonazisti avevano pianificato attacchi contro Jean-Luc Mélenchon, il rapper Médine, le moschee, la Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo (LICRA) e il Consiglio di rappresentanza delle istituzioni ebraiche francesi (CRIF). A capo di questo gruppo un gendarme.

di Nadim Février – L’Insoumission

Minacce molto gravi, rivelate dal settimanale Politis. Tutte le persone prese di mira ne sono venute a conoscenza attraverso la stampa. Perché le autorità non li hanno informati? Su questo argomento, il silenzio del capo dello Stato e di Gérald Darmanin è assordante. Il processo a questi loschi individui si svolgerà dal 19 al 30 giugno 2023. Sarà il primo processo ai terroristi di estrema destra in Francia. Jean-Luc Mélenchon si costituirà parte civile.

L’atmosfera è nauseante. Nel giro di una settimana, i neonazisti hanno marciato per le strade di Parigi sotto autorizzazione prefettizia, un sindaco è stato attaccato e minacciato dall’estrema destra e si è dimesso dal suo incarico. Ora apprendiamo che i neonazisti stavano preparando diversi attentati. La peste bruna minaccia la Repubblica.

Mélenchon, Médine, LICRA, moschee e CRIF minacciati dai neonazisti, lo apprendono dalla stampa

I neonazisti hanno pianificato attacchi contro Jean-Luc Mélenchon, il rapper Médine, le moschee, la LICRA e il CRIF, secondo il settimanale Politis. Chi è il responsabile? Alexandre G., un assistente gendarme volontario, e i suoi complici. All’inizio del 2018, ha preso la guida del “progetto Waffenkraft” (potenza di fuoco in tedesco, ndr). All’inizio si trattava di un semplice gruppo di discussione sulla piattaforma Discord. “Un piccolo gruppo prepara azioni violente che si trasformano, sotto l’influenza del gendarme, in progetti di attacchi”, dettaglia il settimanale.

“Più il 2018 avanzava, più gli obiettivi diventavano precisi”, secondo uno dei complici di Alexandre G., Évandre A. (Politis). Già a febbraio, il gendarme aveva chiesto informazioni sulla moschea Omar di Parigi, sulla moschea Ibn Al-Khattab di Creil e sulla moschea di Tours. In quel periodo aveva anche raccolto informazioni sul concerto di Medina al Bataclan, sulle cene regolari del CRIF e sugli incontri di Jean-Luc Mélenchon. Si vedeva in competizione con i jihadisti e voleva fare meglio di loro”, dice Évandre A. (Politis). Per lui, il Bataclan non aveva un rapporto terroristi/morti abbastanza alto. Voleva fare peggio.

A metà luglio 2018, il comportamento di Alexandre G. ha iniziato a destare allarme. A fine agosto, una segnalazione alle autorità di un acquisto sospetto di ordigni esplosivi ha dato il via a un procedimento giudiziario. Il 7 settembre, l’abitazione del gendarme è stata perquisita. L’intero arsenale è stato sequestrato. Poco prima, il suo superiore lo aveva informato che sarebbe stato radiato. Alexandre G. gli parlò di “guerra civile”, un classico dell’estrema destra. In realtà, il sistema giudiziario non si è accorto subito della minaccia. L’ufficio del procuratore antiterrorismo non è stato attivato in un primo momento. Il gendarme neonazista era libero, posto sotto controllo giudiziario. Tuttavia, Alexandre G. è stato finalmente arrestato nel dicembre 2018. Con i suoi complici, rischia fino a 30 anni di carcere.

Le persone prese di mira da questi neonazisti ne sono venute a conoscenza solo attraverso la stampa. I servizi statali non li hanno mai informati. Sorgono molte domande. Perché Jean-Luc Mélenchon non è stato informato del progetto di assassinio contro di lui? Come mai ne è venuto a conoscenza attraverso la stampa, come Médine, il CRIF, la LICRA o le moschee minacciate? “Non chiedo alcuna protezione al governo. Ma voglio essere informato dei tentativi di omicidio quando vengono scoperti per organizzare la mia sicurezza contro i complici”, ha dichiarato il leader degli insoumis su Twitter. Perché questo silenzio assordante da parte dell’Eliseo e del Ministero degli Interni? Peggio del rumore degli stivali, il silenzio delle pantofole.

Mélenchon si costituirà parte civile nel processo

In seguito alle rivelazioni del settimanale, Jean-Luc Mélenchon ha deciso di costituirsi parte civile nel processo. Questo si svolgerà dal 19 al 30 giugno. A dimostrazione della sua importanza, sarà “il primo caso di terrorismo di estrema destra a essere giudicato in un tribunale penale in Francia: tutti gli altri sono stati giudicati in un tribunale civile”, afferma Politis. “Non capisco perché la gente non venga avvertita: questi pazzi capaci di uccidere le persone disumanizzano i loro obiettivi. Non avvertire noi disumanizza anche noi. Non siamo oggetti”, ha detto l’ex candidato alla presidenza.

Non è la prima volta che il leader dei ribelli si costituisce parte civile in un processo contro l’estrema destra. Il 12 ottobre 2021, i membri dell’OAS (un gruppo di estrema destra creato per l’Algeria francese) sono stati riconosciuti colpevoli dal tribunale di Parigi di “associazione criminale terroristica”. Stavano pianificando attacchi contro moschee, contro l’ex ministro degli Interni Christophe Castaner e contro Jean-Luc Mélenchon. La sentenza? 8 anni di carcere per cinque di loro e 9 anni per quello che è stato riconosciuto come il leader del gruppo dai tribunali.

L’atmosfera è nauseante. Il 9 maggio 2023, il sindaco di Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, si è dimesso dal suo incarico. Attaccato e minacciato dall’estrema destra, è stato abbandonato dallo Stato. Il 6 maggio è stata autorizzata una manifestazione neonazista nel centro di Parigi. E ora questo. L’inazione del governo contro la minaccia fascista è evidente. “Attenzione, quando una democrazia è malata, il fascismo viene al suo capezzale, ma non per controllarla”, diceva Albert Camus. Ricordiamolo.