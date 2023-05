Elezioni in Grecia: avanti Nea Demokratia su Syriza, ma a giugno si rivota

Lo scrutinio delle elezioni del 21 maggio ha mostrato una prevalenza del 40,8% di ND, con SYRIZA-PS al secondo posto con il 20,07% – ascesa per PASOK (11,46%), KKE (7,23%) e il partito di estrema destra Elle di nuovo in Parlamento.

Annunciate le seconde votazioni a giugno da Mitsotakis, che ha già confermato che non cercherà alleanze in parlamento puntando alla maggioranza assoluta con nuove elezioni ravvicinate.

Syriza, ha dichiarato Tsipras, convocherò immediata degli organi di partito, poiché c’è poco tempo per le prossime elezioni.

Tutti i risultati elettorali

Nea Demokratia ha vinto con un ampio margine su SYRIZA-PS nelle elezioni di domenica 21/5. Il PASOK – Movimento per il Cambiamento è uscito rafforzato dal processo, mentre il prossimo Parlamento sarà un Parlamento a cinque partiti, poiché MP25, Eleftherias e Niki non entreranno in Parlamento.

Con il 99,61% dei distretti elettorali del territorio scrutinati ed una partecipazione al voto del 60,86% degli 8.850.351 elettori registrati, le percentuali dei partiti sono le seguenti:

Nea Democratia: 40,79% e 146 seggi

SYRIZA: 20,07% e 71 seggi

PASOK: 11,46% e 41 seggi

KKE: 7,23% e 26 seggi

Soluzione Ellenica: 4,45% e 16 seggi

Niki: 2,92%.

Pλεύsi Eleftherias: 2,87%.

MPA25: 2,59%.

Kyriakos Mitsotakis, dopo la vittoria di Nea Democratia, ha annunciato un nuovo appello alle urne, prevedendo l’autosufficienza in quanto le prossime elezioni si terranno con il sistema della rappresentanza proporzionale rafforzata. Alexis Tsipras ha chiamato il presidente di Nea Democratia per congratularsi, mentre nelle sue dichiarazioni successive ha sottolineato che “il ciclo elettorale non è finito” e ha annunciato l’immediata convocazione degli organi del partito.

Il tasso di astensione si è attestato grosso modo sullo stesso livello del 2019, poiché l’affluenza alle elezioni del 21 maggio 2023 ha raggiunto il 60,8% – nel luglio 2019 l’affluenza era stata del 57,78%.

Le dichiarazioni dei leader politici

Nelle loro dichiarazioni dopo l’annuncio dei risultati ad una percentuale di avanzamento dello scrutinio sufficiente, N. Androulakis, in tono celebrativo per l’ascesa del PASOK, ha incolpato SYRIZA per la vittoria di ND, Varoufakis, con MP25 ormai fuori dal parlamento, ha stimato che “Mitsotakis ha vinto di gran lunga”.

Fonte: Left.gr