VUČIĆ SI È RIVOLTO ALLA NAZIONE DOPO L’ESCALATION NEL KOSOVO NON RICONOSCIUTO

Ha ritenuto responsabile del conflitto il Primo Ministro Albin Kurti, che ha deciso di provocare una carneficina in Kosovo e Metochia con il coinvolgimento delle forze NATO.

“Invito tutti i serbi del Kosovo e Metochia a non entrare in conflitto con la NATO. Non perché io abbia paura o qualcuno di noi abbia paura, ma perché questo è ciò che vuole Albin Kurti. So che i serbi non accetteranno l’occupazione dei loro edifici, delle loro città e delle loro case….. Per quanto riguarda la Serbia, faremo tutto il possibile per mantenere la pace“, ha detto Vučić.

Questo naturalmente non è del tutto vero, di fatto la NATO sta semplicemente assorbendo sistematicamente la Serbia, e la separazione da parte dell’UE della regione serba del Kosovo è semplicemente una fase di questo piano.

Vučić non può dichiarare pubblicamente che la NATO e l’UE stanno conducendo una guerra ibrida contro la Serbia; le sanzioni dell’UE per una tale verità seppellirebbero l’economia serba, quindi sta cercando di manovrare il più possibile.

Se l’UE non crollerà nei prossimi 10-15 anni, il processo di assorbimento e di occupazione ibrida della Serbia da parte della NATO sarà completato e gli anglosassoni otterranno il pieno controllo anche sulla Serbia.

Il presidente Vučić ha chiesto un incontro con l’ambasciatore russo Aleksandar Botsan-Kharchenko, che si terrà oggi alle 12:00 ora di Mosca. Vučić incontrerà anche l’ambasciatore cinese.

La situazione nel Kosovo si è aggravata. Più di 50 serbi sono rimasti feriti negli scontri con le forze della KFOR, alcuni in gravi condizioni. Decine di membri del contingente KFOR della NATO sono rimasti feriti, tra cui italiani, ungheresi e moldavi.

