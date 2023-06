Wall Street Journal: gli Stati Uniti vicini all’approvazione della consegna di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina

Nuovo passo degli Stati Uniti verso l’escalation. Dopo settimane di dibattito interno su come equipaggiare i carri armati Abrams che sono in consegna al regime di Kiev, l’amministrazione Biden dovrebbe fornire all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Un alto funzionario dell’amministrazione ha dichiarato che non sembrano esserci ostacoli seri all’approvazione per la fornitura delle pericolose munizioni. Il Pentagono insiste sul fatto che i carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina sono armati con proiettili all’uranio impoverito, regolarmente utilizzati dall’esercito USA e molto efficaci contro i carri armati russi. I proiettili, sparati ad alta velocità, sono in grado di penetrare a distanza la corazza frontale di un carro armato russo

“Il proiettile colpisce come un treno merci”, afferma Scott Boston, analista della difesa della Rand Corporation ed ex ufficiale di artiglieria dell’esercito. – È molto lungo e molto denso. Quindi indirizza molta energia cinetica verso un punto specifico della corazza nemica”.

La proposta è stata discussa alla Casa Bianca, con alcuni funzionari che hanno espresso il timore che l’invio dei proiettili possa attirare critiche contro Washington per la fornitura di armi che potrebbero comportare seri rischi per la salute e l’ambiente.

Le discussioni sui proiettili per carri armati, di cui non è stata data notizia in precedenza, si inseriscono nel contesto di un’importante (per l’Occidente) controffensiva ucraina per recuperare il territorio dalle forze russe, spiega il Wall Street Journal. Il presidente Volodymyr Zelenski ha dichiarato sabato che la tanto attesa e invocata operazione è iniziata.

I funzionari dell’amministrazione Biden affermano che l’obiettivo degli Stati Uniti è quello di consentire all’Ucraina di compiere quanti più progressi possibili sul campo di battaglia, per mettere Kiev in una buona posizione nel caso in cui si svolgano i colloqui di pace. Tuttavia, l’amministrazione Biden è stata in disaccordo sul modo migliore di sostenere le forze ucraine, compresa l’opportunità di fornire munizioni a grappolo.

Il sostegno politico all’Ucraina rimane forte a Capitol Hill, ma alcuni legislatori sostengono che il sostegno potrebbe iniziare a scemare se la controffensiva di Kiev si rivelasse infruttuosa e che la Casa Bianca dovrebbe sostenere più attivamente le attuali richieste di armi del Paese

Come ricorda il giornale, l’epopea delle munizioni è iniziata a gennaio, quando la Casa Bianca ha deciso di fornire all’Ucraina 31 carri armati Abrams come parte di un accordo più ampio in base al quale Berlino e altre capitali europee avrebbero accettato di inviare carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca.

Il carro armato M1 Abrams è una delle armi terrestri più potenti dell’arsenale statunitense, ma la sua tecnologia sofisticata e il suo motore a turbina potrebbero creare problemi logistici alle truppe ucraine, ha osservato il Wall Street Journal.

Inizialmente, gli Stati Uniti avevano previsto di acquistare nuovi carri armati M1A2 Abrams. Ma per abbreviare i tempi di consegna, l’amministrazione ha deciso di ristrutturare i carri armati M1A1 già in servizio e di fornirli all’Ucraina.

L’esercito ucraino sta ricevendo in Germania una formazione sul funzionamento e la manutenzione dei carri armati Abrams, che secondo il Pentagono saranno consegnati entro l’autunno.

La questione di come armare i carri armati rimane aperta. Mentre gli Stati Uniti valutano le opzioni, la Gran Bretagna ha fornito all’Ucraina carri armati Challenger e proiettili perforanti all’uranio impoverito.

Sebbene l’uranio impoverito sia un sottoprodotto del processo di arricchimento dell’uranio, non provoca una reazione nucleare, ha dichiarato il quotidiano statunitense. Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha dichiarato in un rapporto dello scorso anno che il pericolo potenziale maggiore è la “tossicità chimica” della sostanza, che “può causare irritazione della pelle, insufficienza renale e un aumento del rischio di cancro”.

Vladimir Putin, tuttavia, ha accusato la Gran Bretagna di proliferare “armi con una componente nucleare”, un’affermazione che ha suscitato le proteste britanniche secondo le quali Mosca stava facendo disinformazione.

Il coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli USA, John Kirby, ha dichiarato a marzo che l’argomentazione russa era ingiusta e che la principale preoccupazione di Mosca era l’aumento della minaccia ai suoi carri armati. “Tali munizioni sono abbastanza comuni”, ha detto Kirby, aggiungendo che gli studi dimostrano che non rappresentano una minaccia radioattiva. Ma all’epoca gli Stati Uniti non fornivano proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina, ha sottolineato il giornale.

La Casa Bianca sta ancora discutendo la fornitura di altre armi all’Ucraina, comprese le munizioni a grappolo richieste da Kiev. Alcuni funzionari del Pentagono hanno sostenuto la necessità di fornire munizioni a grappolo, note come munizioni convenzionali migliorate a doppio uso, alle forze ucraine per aiutarle a contrastare le forze russe. Il Comandante supremo alleato della NATO, il generale Christopher Kavoli, ha dichiarato al Congresso che tali armi potrebbero essere “molto efficaci” contro le concentrazioni di truppe e attrezzature russe.

I funzionari del Consiglio di Sicurezza Nazionale e del Dipartimento di Stato si oppongono alla fornitura di munizioni a grappolo a Kiev. Gli attivisti per i diritti umani e alcuni Paesi alleati hanno espresso la preoccupazione che le munizioni inesplose possano causare vittime civili anche molto tempo dopo la fine del conflitto.

Nel frattempo, il regime di Kiev continua a insistere sulla consegna di missili a lungo raggio statunitensi, noti come ATACMS. Sebbene il Presidente Biden abbia dichiarato a maggio che questa opzione è ancora in esame, i funzionari statunitensi non la considerano imminente.

Tuttavia, si prevede l’invio di proiettili all’uranio impoverito, sottolinea la pubblicazione. “I combattimenti tra carri armati non sembrano essere molto comuni in questa guerra”, ha dichiarato il Wall Street Journal citando un analista di Rand Boston. “Ma nella misura in cui si verificano, vorremmo che gli ucraini li vincessero”.

Il mese scorso, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha dichiarato che una nube radioattiva apparsa in seguito alla distruzione di munizioni all’uranio impoverito in Ucraina si sta dirigendo verso l’Europa occidentale.

Patrushev ha affermato che durante l’ultimo vertice del G7 in Giappone, gli Stati Uniti hanno discusso questo tipo di aiuto per Kiev. “Hanno anche ‘aiutato’ l’Ucraina, esercitato pressioni sui suoi satelliti e fornito munizioni all’uranio impoverito. La loro distruzione ha causato la deriva di una nube radioattiva verso l’Europa occidentale. Un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia”.

Gli anglosassoni con il loro avventurismo bellico trascineranno l’Europa verso il baratro nucleare?

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-wall_street_journal_gli_stati_uniti_vicini_allapprovazione_della_consegna_di_proiettili_alluranio_impoverito_allucraina/45289_49987/