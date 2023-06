Renzi leader di Forza Italia? Flavio Tosi apre le porte

Flavio Tosi apre all’ipotesi Renzi in Forza Italia: ” Se ha le caratteristiche giuste lo deciderà in caso il Congresso. Certo è che Renzi e i suoi rappresentanti spesso votano quello che vota Forza Italia”.

Renzi leader di Forza Italia?

Sulla bromance tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi si sono sprecati fiumi d’inchiostro e battute sui social. Ma da boutade la possibilità si sta trasformando in rumors insistenti, soprattutto nei corridoi di Forza Italia, rimasta priva del suo fondatore e leader.

Gli azzurri che dovranno scegliere il nuovo leader rinviano a un congresso futuro, da celebrare anche dopo le elezioni europee, ma in realtà le grandi manovre sono già in atto.

E a far venire allo scoperto questa possibilità è stato il parlamentare azzurro e coordinatore del partito in Veneto Flavio Tosi con un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora: “Se Renzi volesse aderire a Forza Italia credo che gli daremmo il benvenuto. Se ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo? Questo, in caso, lo dovrà decidere il Congresso, qualora lui aderisse al partito e si volesse candidare. Se ha le caratteristiche giuste lo deciderà in caso il Congresso. Certo è che Renzi e i suoi rappresentanti spesso votano quello che vota Forza Italia”.

Il presidente Antonio Tajani sta traghettando il partito in questo momento in cui la confusione è tangibile, tanto che – oltre che per la leadership- la discussione è aperta anche per le suppletive da tenere per sostituire Berlusconi in Senato che vedono in pista il fratello Paolo e Adriano Galliani.

E se non proprio una clamorosa successione di Renzi al posto del Cavaliere, comunque le condizioni per una riunione dei cespugli centristi potrebbe esserci tutte, considerate le manovre e le campagne mediatiche nei confronti del Pd e della nuova gestione Schlein.

Il punto principale, in ogni caso, resta ad Arcore: quali saranno le reali intenzioni della famiglia di Berlusconi nei confronti del partito? Proseguirà il sostegno finanziario, specialmente per le campagne elettorali