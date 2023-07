Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in visita in Cina

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune si trova attualmente in visita in Cina dal 17 al 21 luglio, occasione nella quale ha incontrato il suo omologo Xi Jinping per rafforzare la cooperazione bilaterale tra le due parti. Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato dal China Daily.

La Cina e l’Algeria hanno promesso di rafforzare la cooperazione bilaterale, nonché il loro coordinamento strategico negli affari internazionali e regionali, sostenendosi a vicenda sulle questioni relative ai propri interessi fondamentali.

Le due parti hanno firmato diversi accordi di cooperazione martedì dopo che il presidente Xi Jinping ha incontrato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, che è in visita di stato in Cina da lunedì a venerdì.

Gli accordi coprono vari settori tra cui agricoltura, trasporti, scienza e tecnologia, telecomunicazioni, sviluppo urbano sostenibile, commercio, aerospaziale, ispezione e quarantena, energia, istruzione e sport.

Durante i loro colloqui persso la Grande Sala del Popolo di Pechino, Xi ha salutato lo sviluppo della cooperazione bilaterale da quando i due Paesi hanno stabilito relazioni diplomatiche 65 anni fa, affermando di essere Stati sinceramente amici e partner sulla via dello sviluppo comune e del ringiovanimento nazionale.

Xi ha sottolineato che le due nazioni dovrebbero sostenersi a vicenda sulle questioni riguardanti i loro interessi fondamentali. Ha ringraziato l’Algeria per il suo sostegno alla giusta posizione della Cina sulla questione di Taiwan, nonché sulle questioni relative alla Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang e ai diritti umani.

La Cina sostiene fermamente l’Algeria nella salvaguardia della sovranità nazionale, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale del Paese nordafricano e si oppone alle interferenze esterne negli affari interni dell’Algeria, ha affermato Xi. La Cina sostiene anche l’Algeria nella scelta di un percorso di sviluppo adatto alle sue condizioni nazionali, ha aggiunto.

Xi ha sottolineato che i due Paesi dovrebbero lavorare insieme per realizzare progetti di cooperazione, inclusa la costruzione congiunta della Belt and Road.

La Cina è disposta a collaborare con l’Algeria per accelerare l’attuazione dei risultati del primo vertice Cina-Paesi arabi e rafforzare la cooperazione nell’ambito del Forum sulla cooperazione Cina-Africa, al fine di promuovere la costruzione di comunità Cina-Paesi arabi e Cina-Africa con un futuro condiviso nella nuova era, ha affermato Xi.

La Cina si congratula con l’Algeria per la sua elezione come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il 2024 e il 2025 ed è disposta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione con l’Algeria nelle Nazioni Unite e nelle occasioni multilaterali, ha aggiunto Xi.

Tebboune ha affermato che la Cina è l’amico e partner più importante dell’Algeria. L’Algeria sostiene la Global Development Initiative, la Global Security Initiative e la Global Civilization Initiative proposte dalla Cina, ed è disposta a partecipare attivamente alla Belt and Road Initiative, ha affermato.

L’Algeria apprezza il ruolo chiave svolto dalla Cina nel promuovere la costruzione di un mondo più aperto e inclusivo e nel plasmare un ordine internazionale più equo e ragionevole, ha affermato Tebboune.

Prima dei loro colloqui, Xi ha tenuto una grande cerimonia di benvenuto per Tebboune nella Grande Sala del Popolo. I due Paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo i loro colloqui.

La Cina e l’Algeria hanno lanciato una partnership strategica globale nel 2014, rendendo l’Algeria il primo Paese arabo a stringere una tale partnership con la Cina.

Quest’anno ricorre il 60° anniversario dell’invio delle équipe mediche cinesi in Algeria. Negli ultimi sei decenni, la Cina ha inviato in Algeria 3.522 membri del personale medico e infermieristico, fornendo cure a oltre 27 milioni di pazienti e facendo nascere più di 2,07 milioni di neonati, una pietra miliare nell’amicizia Cina-Algeria.

