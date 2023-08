Xi Jinping. la Cina continuerà a sostenere fermamente Cuba

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina continuerà a sostenere fermamente Cuba nella difesa della sovranità nazionale e nell’opporsi all’ingerenza e al blocco stranieri.

“La Cina apprezza molto il sostegno fermo e coerente di Cuba alla Cina su questioni che coinvolgono i suoi interessi principali e continuerà a sostenere fermamente Cuba nel sostenere la sua sovranità nazionale, opponendosi alle interferenze straniere e al blocco (economico) e facendo tutto il possibile per fornire sostegno allo sviluppo economico e sociale di Cuba”, ha detto Xi ieri in un incontro con il suo omologo cubano, Díaz-Canel, a margine del 15° Vertice dei BRICS a Johannesburg, in Sud Africa.

Xi ha ricordato che Díaz-Canel ha effettuato con successo una visita di Stato in Cina lo scorso novembre, nella quale hanno raggiunto un ampio consenso per approfondire ulteriormente i legami Cina-Cuba nella nuova era e hanno concordato di lavorare insieme per costruire una comunità Cina-Cuba dal futuro condiviso.

Díaz-Canel, da parte sua, su X (ex Twitter) ha ringraziato Xi per il suo gesto, nel pieno dell’intenso programma di lavoro che sta sviluppando nell’incontro dei BRICS ed ha sottolineato che “L’Avana e Pechino stanno implementando l’importante consenso raggiunto dai due leader”.

https://www.hispantv.com/noticias/china/570807/apoyo-cuba-interferencias

En el contexto de la XV Cumbre de los #BRICS, me reuní con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.



Ratificamos la voluntad de implementar los importantes consensos adoptados durante nuestra visita a Beijing en 2022 para beneficio de ambos pueblos. pic.twitter.com/iODRx7WIme — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 23, 2023

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana