Arrestato in Ucraina un altro dirigente comunista, Georgi Buiko

di CJ ATKINS

da People’s World



Il 16 agosto, le forze di polizia segrete dell’Ucraina, la SBU, o Servizio di sicurezza dell’Ucraina, hanno annunciato di aver arrestato Georgi Buiko, un membro veterano del Partito comunista e leader del Comitato antifascista ucraino. I funzionari lo accusarono di partecipare ad “attività antiucraine” e di possedere pubblicazioni comuniste e “filo-Cremlino” a casa sua.

Buiko, 77 anni, era un membro del Partito Comunista dell’Unione Sovietica prima della caduta dell’URSS, essendosi unito alla sua nativa Donetsk nel 1967. Dopo che l’Ucraina lasciò l’Unione Sovietica, divenne una figura di spicco nel Partito Comunista dell’Ucraina (PCU), diventando capo del comitato regionale di Donetsk e redattore del giornale del partito locale.

Dal 1998 al 2006 è stato membro del parlamento ucraino. Dopo il ritiro dalla legislatura, è stato eletto presidente del Comitato antifascista ucraino ed è stato attivo nella Federazione internazionale dei giornalisti.

Attualmente è agli arresti domiciliari e rischia il carcere e la confisca dei suoi beni se condannato per aver violato il codice penale.

La SBU ha pubblicato una dichiarazione sull’app di messaggistica sociale Telegram in cui descrive in dettaglio quelli che considerava i reati di Buiko, che includevano la difesa della sovranità per le regioni contese di Donetsk e Lugansk dell’Ucraina orientale durante il periodo prebellico, la partecipazione a non definiti “eventi anti-ucraini di massa, ” e presumibilmente “incitando i suoi conoscenti ad aiutare gli invasori russi”.

La detenzione di Buiko è l’ultimo episodio di un lungo dramma di persecuzione anticomunista che si estende fino al colpo di stato “Euromaidan” del 2014 sostenuto dagli Stati Uniti in Ucraina. Il governo che prese il potere mise fuori legge il Partito Comunista e gli vietò di presentare candidati alle elezioni. Anche il gruppo giovanile del partito è stato dichiarato illegale e i suoi membri sono stati sottoposti a persecuzione politica da parte della polizia e dei tribunali.

In tutto il paese, il governo ha applicato una cosiddetta legge di “de-comunistizzazione” che non solo vietava le attività politiche del PCU, ma vietava anche l’uso di nomi o simboli comunisti in pubblico, imponeva la distruzione dei memoriali di guerra sovietici e impediva qualsiasi insegnamento sugli aspetti positivi della storia sovietica nelle scuole.

Il governo ucraino ha intensificato ulteriormente la persecuzione dei comunisti in seguito allo scoppio della guerra civile nelle regioni orientali di Donetsk e Lugansk nel 2014-2015. Il PCU aveva chiesto una soluzione federalista alle divisioni all’interno dell’Ucraina nei primi giorni della guerra civile e la fine della repressione dei russi etnici nell’est, prefigurando gli accordi di Minsk. Questi ultimi avrebbero dovuto fermare i combattimenti a Donetsk e Lugansk garantendo l’autonomia a quelle aree, ma il governo di Kiev non ha mai rispettato gli accordi.

In seguito all’invasione illegale dell’Ucraina da parte delle forze russe nel 2022, la repressione è diventata ancora più severa. Nei giorni immediatamente successivi all’inizio della guerra, due leader dell’Unione della Gioventù Comunista (Komsomol), i fratelli Mikhail e Aleksander Kononovich , furono arrestati dalla SBU dopo una manifestazione davanti all’ambasciata americana a Kiev.

La scomparsa dei due fratelli è diventata un incidente internazionale, con la Federazione Mondiale della Gioventù Democratica (WFDY) che ha lanciato una campagna globale chiedendo il loro rilascio. Per diversi mesi il loro destino rimase sconosciuto. Alla fine sono comparsi in un tribunale di Kiev, accusati di aver cospirato per rovesciare il governo. Ad oggi rimangono imprigionati e il loro attuale stato di salute è sconosciuto.

Nel luglio 2022, molti altri partiti di sinistra sono stati banditi insieme al Partito Comunista, tra cui il partito Piattaforma di opposizione per la vita, l’Opposizione di sinistra, l’Unione delle forze di sinistra e il Partito socialista ucraino. Tutti furono accusati di essere agenti della “quinta colonna” che agivano per conto della Russia. Allo stesso tempo, gli ultimi fondi e beni rimasti del Partito Comunista furono sequestrati per ordine dei tribunali ucraini.

Attualmente è pendente anche un caso legale separato contro Petro Symonenko, il primo segretario del Partito comunista ucraino, che non si vede dall’inizio della guerra. Non si sa dove si trovi, ma si ritiene che sia in esilio in Russia.

A giugno, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto sulle detenzioni civili in Ucraina. Ha accusato le forze armate russe di aver effettuato diffuse “torture e maltrattamenti di civili” sul territorio ucraino. Ha anche osservato, tuttavia, che “le modifiche legislative… e le pratiche dei servizi di sicurezza ucraini” hanno portato ad almeno 75 casi documentati di detenzione arbitraria.

Le Nazioni Unite hanno concluso che in condizioni di legge marziale, “una percentuale significativa di questi casi… equivaleva a sparizioni forzate, perpetrate principalmente dal servizio di sicurezza dell’Ucraina”, la SBU.

In seguito all’arresto di Buiko, la SBU ha lanciato un avvertimento a un altro ex parlamentare comunista, Pavel Tishchenko, informandolo che anche lui è sospettato di aver fatto propaganda filo-russa. Poiché è già stato etichettato come “traditore” dall’apparato di sicurezza dello Stato, molti vedono il suo eventuale arresto come una conclusione scontata.

Another Communist leader, Georgi Buiko, arrested in Ukraine . Maurizio Acerbo PRC UP