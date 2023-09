Vietnam e Stati Uniti stabiliscono un partenariato strategico globale

L’annuncio del partenariato strategico globale tra Vietnam e Stati Uniti è arrivato in occasione della visita ufficiale effettuata dal presidente Joe Biden a Hà Nội il 10 e 11 settembre.

Reduce dal G20 di Nuova Delhi, in India, il presidente statunitense Joe Biden ha effettuato una visita ufficiale di due giorni in Vietnam, venendo accolto dal segretario generale del Partito Comunista Nguyễn Phú Trọng. In quest’occasione, le due parti hanno annunciato la decisione di stabilire un partenariato strategico globale.

“Per il bene dei popoli dei due Paesi e per il desiderio di rafforzare la cooperazione per gli obiettivi di pace, cooperazione e sviluppo sostenibile nel nuovo contesto, il Vietnam accoglie con favore che i due Paesi stabiliscano relazioni ad un nuovo livello, un partenariato strategico globale per la pace, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile“, ha affermato Trọng nell’annuncio successivo all’incontro con il presidente Biden.

Il leader vietnamita ha sottolineato che la coerente politica estera del Vietnam si concentra sull’indipendenza, l’autosufficienza, la pace, l’amicizia, la cooperazione e lo sviluppo, la diversificazione e la multilateralizzazione delle relazioni estere. Questo significa che il partenariato strategico globale tra Vietnam e Stati Uniti non deve essere considerato come una mossa rivolta contro Paesi terzi, in particolare la Cina, con la quale il Vietnam intende continuare a perseguire relazioni positive di cooperazione in tutti i settori.

Facendo notare come il Vietnam non sia disposto a diventare uno Stato sottoposto a nessuna delle grandi potenze, il segretario generale ha ricordato che il Paese aderisce alla politica di difesa dei “quattro no”, il che significa: 1) non prendere parte ad alleanze militari, 2) non schierarsi con un Paese per agire contro un altro, 3) non avere basi militari straniere nel territorio vietnamita o usare il Vietnam come leva per contrastare altri Paesi, e 4) nessun uso della forza o minaccia di usare la forza nelle relazioni internazionali.

Per quanto riguarda le situazioni complesse e i conflitti internazionali, il Vietnam desidera che le parti mantengano il dialogo e li risolvano pacificamente rispettando i principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite: “Spero che attraverso questa visita importante e significativa, il signor presidente, i suoi delegati e tutti voi avrete la possibilità di testimoniare direttamente un Vietnam innovativo, dinamico, con una lunga civiltà e storia, e di sentire la cordialità, l’accoglienza e l’amore per la pace del popolo vietnamita“, ha affermato Nguyễn Phú Trọng nella conferenza stampa successiva all’incontro con Biden.

Trọng ha sottolineato che il Vietnam apprezza il sostegno degli Stati Uniti al Vietnam e la posizione dell’ASEAN su questioni relative al Mare Orientale, noto a livello internazionale come Mare Cinese Meridionale. Il segretario generale ha ricordato anche che il Vietnam ha collaborato con gli Stati Uniti per combattere il fascismo durante la seconda guerra mondiale. Il presidente Hồ Chí Minh aveva citato parte della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti in apertura della Dichiarazione di Indipendenza del Vietnam, inviando una lettera al governo degli Stati Uniti chiedendo di stabilire piene relazioni con gli Stati Uniti. Tuttavia, nel corso della guerra fredda, i rapporti tra Washington e Hà Nội si sono pesantemente deteriorati, fino alla guerra conclusasi solamente nel 1975.

Il Vietnam e gli Stati Uniti avrebbero poi ristabilito le relazioni diplomatiche bilaterali solo vent’anni dopo la fine del conflitto, nel 1995, e nel 2013 hanno stabilito un partenariato globale, prima del partenariato strategico globale annunciato in questi giorni. Il leader vietnamita ha affermato che questi traguardi passati costituiscono basi importanti affinché i due Paesi possano stabilire un partenariato strategico globale per la pace, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile. Il segretario generale ha anche ricordato che Joe Biden aveva già visitato il Paese nel 2015, in veste di vice presidente di Barack Obama.

Secondo i comunicati ufficiali, nel corso dell’incontro i due leader hanno convenuto che i fattori più importanti per lo sviluppo delle relazioni Vietnam-USA sono il pieno rispetto dei principi fondamentali che guidano le relazioni tra i due Paesi, compreso il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle reciproche istituzioni politiche, dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale: “Abbiamo sottolineato che la comprensione reciproca, la comprensione delle circostanze reciproche, il rispetto per i reciproci interessi legittimi e la non interferenza negli affari interni degli altri sono principi fondamentali e sempre importanti nelle relazioni tra i due paesi e negli affari internazionali“, ha affermato Trọng.

“L’ambito del nuovo partenariato eredita la cooperazione esistente tra i due Paesi e la porta a un nuovo massimo con la promozione della cooperazione economica, commerciale e di investimento nella direzione dell’innovazione che costituisce il fondamento, il focus e la motivazione delle relazioni“, ha proseguito il segretario generale, aggiungendo che il rafforzamento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia rappresenta una svolta nel nuovo partenariato.

Dal canto suo, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l’importanza del ruolo e della posizione del Vietnam nella regione, apprezzando il ruolo attivo del Vietnam in molte questioni regionali e globali, inclusa la risposta al cambiamento climatico. Biden ha affermato il suo sostegno al ruolo centrale dell’ASEAN e il suo desiderio di cooperare con il Vietnam per contribuire alla solidarietà e alla prosperità dell’ASEAN. Ha sottolineato che il Mar Cinese Meridionale, che il Vietnam chiama Mare Orientale, ha una posizione importante per la prosperità e la stabilità internazionale. Ha inoltre affermato l’apprezzamento degli Stati Uniti per gli obiettivi del quadro di cooperazione economica indo-pacifica.

La visita di Biden in Vietnam e la decisione di stabilire un partenariato strategico globale contribuiranno certamente a migliorare ulteriormente le relazioni economico-commerciali tra le due parti. Nel 2022, il fatturato del commercio bilaterale ha raggiunto i 123,86 miliardi di dollari, con un aumento dell’11% rispetto al 2021. Gli Stati Uniti sono il più grande mercato di esportazione del Vietnam e il suo secondo partner commerciale. Il Vietnam è il settimo partner commerciale degli Stati Uniti. Gli investimenti diretti esteri dagli Stati Uniti al Vietnam hanno superato gli 11 miliardi di dollari, rappresentando oltre 1.200 progetti, posizionando gli USA all’11° posto tra tutti i Paesi e territori che investono direttamente in Vietnam.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog