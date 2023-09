Libia la catastrofe umanitaria di cui non parla nessuno

Migliaia di morti e almeno 10.000 dispersi, ma c’è chi parla di numeri ben più alti, sono i numeri biblici dell’alluvione in Libia. Nonostante quest’apocalisse i media soprattutto quelli nostrani sembrano accorgersi solo del senza dubbio tragico terremoto marocchino.

Scrive il professore Francesco Dall’Aglio, ricercatore presso l’Istituto di Studi Storici della Accademia delle Scienze di Sofia (Bulgaria). Esperto di est Europa e di questioni strategico-militari:

Dopo aver visto questo tweet della BBC Africa stavo calando nei commenti, per riflesso condizionato, per chiedere come mai la Libia da stato prospero si era trasformata in disastro. Ma sono rimasto stupito dal fatto che nell’articolo allegato (https://www.bbc.com/news/world-africa-66797307?at_bbc_team=editorial&at_campaign=Social_Flow&at_link_id=F89D1254-5257-11EE-BB44-48093AE5AB7B&at_campaign_type=owned&at_ptr_name=twitter&at_medium=social&at_link_type=web_link&at_link_origin=BBCAfrica&at_format=link) la risposta che credevo non sarebbe stata data è invece scritta esplicitamente: “Libya has been beset by chaos since forces backed by the West’s Nato military alliance overthrew long-serving ruler Col Muammar Gaddafi in October 2011. The oil-rich country once had one of the highest standards of living in Africa, with free healthcare and free education, although Gaddafi ran a ruthless regime that had little time for critics. Since the fall of Gaddafi, Libya has been split between two rival governments and mired in conflict between numerous different militias”. Incredibile.