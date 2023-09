In Sicilia il disastro ambientale è in atto. Il tempo è scaduto. Cosa aspettiamo ad agire, a farci carico del futuro dei nostri ragazzi?

Inferno di fuoco a Gratteri e Lascari, in provincia di Palermo. Oggi è l’ultimo giorno dell’estate 2023, ma il caldo e l’afa continuano come se fossimo nel mese di luglio o agosto. Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dirà che in Sicilia fa caldo, si sa, e che il cambiamento climatico non c’è. E che si tratta di un’invenzione dei soliti ecologisti.

Gratteri (Pa), 22 settembre 2023

Invece, queste immagini spiegano meglio di ogni discorso che siamo già oltre il limite. Domani gli incendi saranno spenti ed il vento di maestrale rinfrescherà l’aria, e, almeno per qualche giorno, dimenticheremo quello che stiamo vivendo.

Ma, intanto, in Sicilia il disastro ambientale è in atto.

Stamane avrei voluto avere in classe, insieme ai miei alunni, i politici e gli opinionisti che propongono le scuole aperte anche d’estate. Così, solo per oggi, per fargli comprendere quanto sia difficile stare in trenta e più, in una stanza di pochi metri quadrati, senza condizionatore e con temperature superiori ai trentacinque gradi.

Lascari (Pa), 22 settembre 2023

Oggi il cielo era grigio per il fumo provocato dagli incendi che hanno reso indistinguibile la linea dell’orizzonte e le sagome delle isole Eolie che i ragazzi di solito possono ammirare dalle finestre della scuola. Guardavano stupiti ed increduli questo alone grigio che ha reso il blu del cielo opaco e surreale.

Ed hanno compreso, in diretta, la drammaticità del momento, ma noi adulti cosa aspettiamo ad agire, a farci carico del loro futuro?

Il tempo è scaduto.