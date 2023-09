La lotta del secolo per la libertà d’informazione

Bologna – Redazione Bologna

Proiezione del docufilm HACKING JUSTICE (in lingua italiana), di Clara Lopez Rubio e Juan Pancorbo, del 2021 presso cinema teatro GALLIERA di Bologna, il 2 ottobre ore 21:00.

Julian Assange ha creato nel 2006 WikiLeaks, uno strumento di pubblicazione criptato che ha permesso di far trapelare milioni di documenti classificati o segreti, svelando le pratiche di governi e multinazionali in materia di guerra, spionaggio e corruzione. Le fughe di notizie inviate a WikiLeaks nel 2010 dall’analista dell’esercito statunitense Chelsea Manning sono state le più importanti rivelazioni della storia sui crimini di guerra e le menzogne degli Stati Uniti. Julian Assange è diventato un bersaglio.

Questo documentario inizia nel 2012, quando il fondatore di WikiLeaks si rifugiò nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, dove rimase drasticamente confinato fino al suo arresto nel 2020 in vista del processo di estradizione negli Stati Uniti. Per sette anni, all’interno dell’ambasciata e in giro per il mondo, Clara López Rubio e Juan Pancorbo hanno seguito passo dopo passo la difesa di Julian Assange, coordinata dal famoso avvocato Baltasar Garzón. Una storia con profonde implicazioni politiche per la giustizia e la libertà di informazione.

Il film è accompagnato da una lunga intervista inedita a Julian Assange. Girata nell’aprile 2015, Julian Assange condivide le sue riflessioni su giustizia, politica e giornalismo e ripercorre la creazione di Wikileaks.

Una storia dalle implicazioni politiche e profonde sulla giustizia e la libertà d’informazione.

Questo evento è organizzato dal gruppo Free Assange Bologna, attualmente impegnato nella raccolta firme per chiedere al Consiglio comunale di Bologna la cittadinanza onoraria per il giornalista Julian Assange, ingiustamente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, Londra.

Introdurrà la serata la Deputata Stefania Ascari.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul gruppo Free Assange Bologna, si prega di contattare le referenti: Fulvia Panza, Angela Mastrolonardo, Marilena Zirotti e Donatella Vitale, al seguente indirizzo: freeassangebologna@proton.me

Invitiamo tutti i cittadini di Bologna e i sostenitori della libertà di stampa a partecipare a questo evento speciale. La serata promette di essere un’occasione unica per apprendere di più sulla storia di Julian Assange, per riflettere sulle sfide che affronta il giornalismo investigativo e per unirsi nella richiesta di giustizia e libertà per Assange e per tutti coloro che si battono per la verità.

CONCLUSIONI.

Julian Assange è detenuto da 4 anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh da Londra per aver portato a conoscenza dell’opinione pubblica fatti che il Potere voleva mantenere segreti. Per questo rischia 175 anni di reclusione se verrà estradato in America.

Nelle prossime settimane l’Alta Corte Britannica potrebbe decidere se estradare o meno colui che ingiustamente considera il nemico pubblico.

Non dobbiamo abbassare la nostra soglia di attenzione, soprattutto in questo periodo, che rappresenta la fase decisiva.

Se tutto questo dovesse accadere scatterebbe una catena di manifestazioni a livello internazionale, con iniziative forti e significative.

In Italia i luoghi d’ incontro per la manifestazione saranno: l’AMBASCIATA BRITANNICA di ROMA, il CONSOLATO BRITANNICO di MILANO (lato Piazza della Liberty), il CONSOLATO STATI UNITI D’AMERICA di NAPOLI ​e la PREFETTURA di CATANIA.​​​​​​

Aiutateci a liberare Julian Assange preparandovi per il GIORNO X.

Accedete al toolkit per visualizzare tutte le informazioni necessarie:

http://www.freeassangeemergencytoolkit.com/