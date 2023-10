Niger, iniziato il ritiro delle truppe francesi

La Francia ha ufficialmente iniziato il ritiro di armi, equipaggiamenti e soldati dal Niger. Le operazioni coinvolgono 1.400 militari schierati tra Niamey, Ouallam e Tabarey-Barey. Il regime militare ha annunciato venerdì scorso che il ritiro dei soldati francesi sarebbe avvenuto “in piena sicurezza”. La giunta al potere in Niger ha comunicato la notizia alla televisione nazionale, dichiarando che «le truppe con sede a Ouallam hanno lasciato oggi la loro base. Si tratta delle operazioni per la partenza del primo convoglio terrestre in direzione del Ciad sotto scorta delle nostre Forze di difesa e di sicurezza».

