Manifestazioni per la Palestina a Roma, Londra e New York

Foto di Claudio Amato

– Redazione Italia

La manifestazione nazionale “Contro la guerra e per una giusta pace” a sostegno del popolo palestinese ha raccolto a Roma 20.000 persone. Sono arrivati pullman da Milano, Napoli, Cagliari, Torino, Bergamo, Macerata, Caserta, Salerno, Terni, Firenze e altre città.

A Londra centomila persone hanno partecipato al corteo indetto da Palestine Solidarity Campaign UK per chiedere un cessate il fuoco immediato e la fine dei bombardamenti di Israele a Gaza ed esprimere solidarietà ai palestinesi. Si tratta della terza manifestazione consecutiva da quando, il 7 ottobre, è cominciato il feroce conflitto scatenato dall’attacco di Hamas.

https://www.facebook.com/InPalestinepage

A New York migliaia di pacifisti ebrei e musulmani hanno partecipato al sit-in organizzato da Jewish Voice for Peace nella stazione Grand Central per chiedere un cessate il fuoco immediato, la fine del bombardamento di Gaza e libertà per i palestinesi. Molti di loro indossavano magliette nere con la scritta “Not in our name”. Gli organizzatori hanno definito il sit-in “la più grande azione di disobbedienza civile che New York City abbia visto negli ultimi vent’anni”. La polizia ha arrestato oltre 300 manifestanti.

Nora Lester Murad