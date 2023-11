In 10.000 a Roma contro tutte le guerre e al fianco del popolo palestinese.

10.000 persone in piazza a Roma per una grande manifestazione contro tutte le guerre e al fianco della resistenza del popolo palestinese.

10.000 persone per dire no all’invio di armi, no all’aumento delle spese militari, per l’uscita dalla NATO.

10.000 persone per dire basta al genocidio del popolo palestinese, per dire chiaramente basta agli accordi tra Italia e lo stato criminale di Israele.

Oggi siamo in piazza anche per opporci al.governo fascista della Meloni, forte con i deboli e debole con i forti. Costruiamo l’opposizione popolare a questo governo perché la finta opposizione che siede in parlamento non ci rappresenta.

Non ci fermeremo.

Staremo in tutte le piazze a sostegno della resistenza palestinese, con la consapevolezza di dover fare tutto il possibile per fermare il massacro a Gaza, anche rafforzando le iniziative di boicottaggio allo stato genocida di Israele.

Palestina libera!

Marta Collot Pap UP