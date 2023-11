IL PD VOTA PER IL GENOCIDIO A GAZA

Al parlamento europeo la UE ha mostrato tutta la sua infamia, con le forze che la governano unite unite ai fascisti nel dire no al cessate al fuoco in Palestina.

Contro 95 parlamentari della sinistra, verdi e di vari gruppi che hanno chiesto di fermare la strage, 264 hanno detto no.

Sono i componenti della cosiddetta “maggioranza Ursula” cioè l’alleanza tra popolari ,socialdemocratici e liberali che sostiene Ursula von der Leyen, che dovrebbe essere processata per complicità con il genocidio a Gaza. E con gli ursuliani si sono uniti i fascisti ed i reazionari di tutta Europa.

Per quanto riguarda l’Italia solo i parlamentari cinquestelle e due dissidenti del PD hanno votato per il cessate il fuoco, tutti gli altri contro.

Quindi in Europa il PD ha votato assieme a Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia per continuare la strage in Palestina.

Quando questo partito bugiardo e ipocrita sarà chiamato a rispondere delle sue scelte vere e delle finzioni con cui le copre?

Giorgio Cremaschi Pap UP