IN LIBANO CRESCE LA PREOCCUPAZIONE PER UN’IMMINENTE INVASIONE DI ISRAELE

Da alcune ore circola sui social network una notizia, veicolata da un reporter della rete libanese Al-Manar, affiliata ad Hezbollah, secondo cui entro poche ore il governo Netanyahu dichiarerà l’inizio della guerra con il Libano. “Sembra che l’ora zero sia iniziata e che la decisione di entrare in guerra sia stata presa”, ha detto. In Israele non si è a conoscenza di alcuna notizia del genere, ma gli avvertimenti dei media arabi sono fonte di grande preoccupazione in Libano.

Nel frattempo, il capo della fazione di Hezbollah nel parlamento libanese, Mohammed Raad, ha avvertito Israele questa mattina di non commettere errori nella sua valutazione e di passare ad attaccare il Libano. Durante una cerimonia commemorativa per uno dei soldati caduti di Hezbollah nella città di Nabatiyeh, nel sud del Libano, Ra’ad ha dichiarato che la sicurezza del Libano è al di sopra di ogni altra cosa, e che Hezbollah è ben preparato per la guerra, e se finora Israele ha sentito solo la forza parziale dell’organizzazione, in una guerra totale “assaporerà il conforto del suo braccio”. (Fonte: Maariv, Israele)

Segui Giubbe Rosse

https://t.me/rossobruni