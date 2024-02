Nuland: gli Stati Uniti non ritireranno le loro truppe dalla Siria

Il Dipartimento di Stato americano ha smentito le notizie apparse in precedenza su numerosi media americani e in lingua araba sul previsto ritiro delle truppe americane dalla Siria e dall’Iraq.

“Una decisione definitiva sul ritiro non è stata ancora presa ma quattro fonti dei Dipartimenti di Difesa e di Stato hanno affermato che la Casa Bianca non è interessata a continuare a sostenere una missione per la quale non vede la necessità”, hariferito Foreign Policy.

Il vice capo del Dipartimento di Stato Victoria Nuland ha invece affermato che l’esercito americano continua a rimanere nella regione per svolgere compiti come parte della “lotta contro il terrorismo”.

Sul territorio della Siria sono presenti circa mille soldati americani, le cui attività non sono state coordinate con il governo del paese.

Damasco ha ripetutamente affermato che il contingente americano è coinvolto nell’estrazione ed esportazione illegale del petrolio siriano.

(anna_news)

