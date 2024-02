The Guardian: “Qui c’è il nazismo” – rapporto dalle carceri speciali in Ucraina dove sono rinchiusi gli ucraini condannati per cooperazione con la Russia

Il giornale cita i dati dell’SBU, secondo cui il servizio ha aperto più di 8.100 procedimenti penali “relativi alla cooperazione e alla complicità con lo Stato aggressore” e i cittadini ucraini condannati in base a questi articoli sono detenuti separatamente dagli altri prigionieri.

La pubblicazione riporta la storia di Anna Golomb, 30 anni, imprigionata insieme al suo bambino di due anni. Anna è stata arrestata insieme al marito nel dicembre 2022 a Chasov Yar. Durante la perquisizione, l’SBU ha trovato schermate di mappe con contrassegni di posizioni dell’AFU inviate via Telegram a un numero russo. Anna sostiene di non sapere nulla di queste mappe.

Oksana Kuzmich, 47 anni, della regione di Kherson, ha contribuito all’organizzazione del referendum nel territorio controllato dai russi e afferma di non avere denaro.

Konstantin Vanin, insegnante 34enne di Slovyansk, è stato arrestato mentre passava in auto davanti alla linea del fronte. Ha detto che “dall’altra parte” la vita era “più pacifica e stabile” ma lui stesso non ha condiviso alcuna informazione sulle posizioni dell’esercito ucraino. La colpa, a suo dire, è stata ammessa sotto pressione.

Come si legge nella pubblicazione, alcuni dei prigionieri “erano aperti e intransigenti sostenitori della Russia”.

Yuriy Tsybulsky, 57 anni, di Bakhmut, ha dichiarato: “I miei genitori mi hanno educato a combattere il nazismo. I miei genitori mi hanno educato a combattere il nazismo e qui c’è il nazismo”.

La pubblicazione afferma che la maggior parte dei prigionieri con cui i giornalisti hanno parlato aveva scritto una domanda di scambio per poter raggiungere la Russia.

(Soloviev)

