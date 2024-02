Konstantin Sivkov: i fallimenti dell’esercito ucraino come quelli dei nazisti nel 1943

Vice Presidente dell’Accademia Russa delle Scienze dei Missili e dell’Artiglieria per la Politica dell’Informazione, Konstantin Sivkov ha pubblicato un lungo articolo nel quale analizza i fallimenti dell’esercito ucraino, paragonabili a quelli registrati dai nazisti nel 1943 contro l’Unione Sovietica. Di seguito la traduzione dell’articolo.

Gli obiettivi dell’offensiva dell’esercito ucraino nell’estate del 2023 e le dimensioni dei gruppi combattenti formati per portarla avanti sono in certo modo paragonabili a quanto l’esercito tedesco mise in campo per la sua Operazione Cittadella (Unternehmen Zitadelle, ndt) nel 1943. Questo ci dà i motivi per chiamare l’offensiva di Kiev nell’estate del 2023 Operazione Cittadella 2.0.

Considerando le sue conseguenze militari-politiche, il fallimento dell’Operazione Cittadella 2.0 ha significato non solo la sconfitta militare-strategica dell’esercito ucraino ma anche il crollo della blitzkrieg ibrida consolidata dell’Occidente.

Possiamo affermare con audacia che la cosiddetta controffensiva tentata dall’esercito ucraino nell’estate del 2023 è stato un evento contro il quale tutti gli altri sviluppi difficilmente avrebbero potuto attrarre così tanta attenzione. Non è sorprendente, perché questa controffensiva era di fondamentale importanza nello scontro tra Occidente e Russia poiché il suo esito ha in gran parte plasmato non solo la situazione nell’area dell’operazione militare speciale, Russia e Ucraina, ma anche le tendenze della situazione globale in cambiamento.

Pertanto, è del tutto naturale che tutti i principali media abbiano prestato molta attenzione ai fronti dell’operazione militare speciale, fornendo dettagli sulla situazione tattica nelle principali aree di prima linea. Tuttavia, le fonti aperte di informazione non hanno ancora offerto un’analisi operativo-strategica di questo evento chiave dell’anno scorso almeno a grandi linee. Questa analisi è forse disponibile nella letteratura classificata speciale, ma è inaccessibile al pubblico in generale. Ecco perché è necessaria una rassegna operativo-strategica degli eventi che si sono verificati nell’estate del 2023 nelle fonti di informazione aperte, poiché questo sforzo è vitale affinché la nostra gente comprenda la loro portata e importanza. Oltre all’aspetto operativo-strategico propriamente detto, dovremmo prestare attenzione alle implicazioni militari-politiche di questi sviluppi. È del tutto naturale che difficilmente possiamo fare un’analisi così dettagliata all’interno di un unico articolo e, pertanto, ci concentreremo sugli aspetti più importanti che mostrano la dimensione e l’importanza di questi eventi.

Forze d’attacco formidabili dell’esercito ucraino

Dovremmo dire innanzitutto che le azioni intraprese dall’esercito ucraino nell’estate dell’anno scorso non erano una controffensiva vera e propria. Si trattava di un’operazione offensiva strategica classica condotta dal raggruppamento dell’esercito ucraino.

Per questa operazione, il nemico ha creato un formidabile raggruppamento di forze, che contava quasi 160.000 uomini (110 battaglioni), 2.100 carri armati e altri veicoli corazzati, 960 cannoni d’artiglieria campale e 114 aeromobili. Tale quantità di artiglieria ha contribuito a creare una densità di fuoco fino a 10 cannoni per km di fronte nelle direzioni dell’attacco principale. I militari ucraini hanno allestito consistenti scorte di munizioni: oltre 500.000 proiettili da 155 mm, più di 150.000 proiettili di altri calibri, 560.000 colpi di mortaio e 50 missili da crociera di precisione a lungo raggio Storm Shadow. Questa densità di artiglieria dell’esercito ucraino e le scorte di munizioni gli hanno permesso di effettuare fino a 190 missioni di fuoco al giorno.

La cosiddetta riserva strategica creata con l’aiuto dell’assistenza occidentale costituiva la base di quel raggruppamento di forze e includeva 20 grandi unità di livello brigata che contavano 80.700 persone, di cui più di 60.000 avevano ricevuto istruzione nei centri di addestramento occidentali sul territorio di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Lituania, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Un’analisi della struttura e della quantità di equipaggiamento bellico rivela anche un quadro interessante. Nel complesso, i Paesi occidentali avevano consegnato circa 600 carri armati, più di 2.000 veicoli corazzati e oltre 1.000 sistemi d’artiglieria vari all’esercito ucraino al momento della sua offensiva. Naturalmente, come suggerisce la struttura della forza d’attacco, non tutti erano inclusi in essa. Tuttavia, possiamo presumere che l’equipaggiamento bellico di produzione occidentale fosse quasi completamente incluso nella forza d’attacco dell’esercito ucraino. Questo includeva 60 carri armati Leopard 2 tedeschi, 14 carri armati Challenger 2 britannici, 109 veicoli da combattimento per fanteria Bradley (IFV) americani, 50 IFV CV90 svedesi, 40 IFV Marder tedeschi e 90 veicoli trasporto truppe corazzati Stryker (APC) di produzione statunitense, per un totale di 363 carri armati, IFV e APC.

Inoltre, l’esercito ucraino ha ricevuto un gran numero di vari veicoli leggeri corazzati di produzione occidentale che ha utilizzato attivamente nell’offensiva. Giudicando dalle riprese video provenienti dall’area delle operazioni belliche, essi predominavano nelle formazioni di combattimento dell’esercito ucraino. I militari ucraini hanno anche ricevuto aiuti occidentali che includevano carri armati, IFV e APC di produzione sovietica, che avevano subito un pesante aggiornamento presso le aziende dei Paesi NATO, il che ci dà motivo di considerarli in gran parte come equipaggiamento occidentale.

Tuttavia, per compensare le enormi perdite tra il personale e l’equipaggiamento bellico nel corso della sua offensiva, il comando militare ucraino ha rimpiazzato la sua forza d’attacco con contingenti aggiuntivi e armamenti trasferiti dalle retrovie e raccolti durante la campagna di mobilitazione, incluso l’equipaggiamento fornito dall’Occidente. Possiamo stimare, da materiali di fonti aperte, che il numero totale di truppe e di equipaggiamento militare coinvolti nell’offensiva dell’esercito ucraino fosse circa il doppio del raggruppamento originale.

La forza d’attacco dell’esercito ucraino dovrebbe essere confrontata con i gruppi combattenti e le capacità che hanno preso parte a battaglie registrate nella storia mondiale per avere un’idea della sua portata. A tal proposito, sarà interessante confrontarla con il gruppo di battaglia che la Wehrmacht nazista dispiegò contro l’Armata Sovietica nella sua Operazione Cittadella nella Battaglia di Kursk nell’estate del 1943. Secondo i dati tedeschi (Mueller-Hillebrand, Esercito Tedesco. 1933-1945), due forze d’attacco avevano una forza totale di circa 780.000 persone, 2.540 carri armati e sistemi d’artiglieria semovente (con ulteriori 218 armi in riparazione), circa 10.000 cannoni campali e oltre 2.000 aeromobili in quel momento.

Uno sguardo alla struttura della forza d’attacco dell’esercito ucraino mostra che, in termini di quantità di corazzatura e artiglieria, poteva tranquillamente confrontarsi con ciò che la Wehrmacht dispiegò nei pressi di Kursk nel luglio del 1943. Allo stesso tempo, la forza d’attacco dell’esercito ucraino aveva considerabilmente meno personale e aeromobili. Per quanto riguarda gli aeromobili, questo è comprensibile perché l’Esercito Russo ha mantenuto la sua supremazia aerea per tutto questo tempo. Per quanto riguarda il personale, questo richiede chiarimenti. Il punto è che la potenza di fuoco aggregata per soldato nel 1943 era considerevolmente inferiore rispetto a oggi. Così, i carri armati principali della Wehrmacht di quel tempo (Pz. III e Pz. IV) montavano cannoni da 50mm e 75mm rispetto ai calibri attuali di 120mm e 125mm. L’artiglieria campale principale della Wehrmacht era il cannone d’artiglieria LeFH 18 da 105mm con una gittata di tiro di 11 km, mentre oggi si tratta di cannoni d’artiglieria da 152mm e 155mm con una distanza di tiro di 24-30 km. Inoltre, i militari ucraini utilizzano sistemi di lancio multiplo di razzi HIMARS, Grad, Uragan e Smerch, sistemi missilistici balistici tattici e missili da crociera di precisione lanciati da aeromobili con una forte potenza di fuoco, mentre armi simili non esistevano nel 1943.

Pertanto, un raggruppamento di forze in qualsiasi Paese oggi ha bisogno di molto meno personale rispetto a quanto fosse richiesto a metà del XX secolo per ottenere una potenza di fuoco comparabile. Inoltre, la Wehrmacht dispiegò due raggruppamenti di forze che avanzarono dai fianchi nord e sud del saliente di Kursk, mentre il raggruppamento di base ucraino operava effettivamente solo in direzione meridionale. Pertanto, ad eccezione degli aeromobili, la forza d’attacco ucraina poteva confrontarsi, in un certo modo, con ciò che la Wehrmacht dispiegò per l’Operazione Cittadella in una delle due direzioni.

Gli obiettivi strategici erano a loro volta praticamente simili. Il comando militare del Terzo Reich riponeva grandi speranze in quell’operazione, prevedendo di cogliere l’iniziativa strategica lungo l’intero fronte sovietico-tedesco. L’Operazione Cittadella perseguiva l’obiettivo di infliggere una sconfitta decisiva al raggruppamento strategico sovietico nel saliente di Kursk circondandolo, cambiando il rapporto di forze sull’intero Fronte Orientale a suo favore e creando condizioni favorevoli per successive offensive per invertire il corso generale della guerra con l’Unione Sovietica nella direzione desiderata dalla Germania Nazista.

L’offensiva dell’esercito ucraino nell’estate del 2023 perseguiva un obiettivo decisivo simile: raggiungere la costa del Mar d’Azov aprendosi un varco nel raggruppamento di forze russo sul fianco meridionale del fronte Russia-Ucraina e così interrompere i rifornimenti via terra tra la Russia continentale e la Crimea per creare condizioni favorevoli all’isolamento della Penisola di Crimea. Questo scenario sarebbe potuto essere interpretato come una pesante sconfitta strategica dell’Esercito Russo, a seguito della quale la leadership ucraina e i suoi sostenitori occidentali avrebbero potuto sperare di costringere la Russia a concludere l’operazione militare speciale secondo i propri termini.

Pertanto, possiamo affermare che gli obiettivi di entrambe le operazioni e l’ampiezza dei raggruppamenti di forze creati a tale scopo erano paragonabili in un certo modo. Questo ci dà i motivi per chiamare l’offensiva dell’esercito ucraino nell’estate del 2023 Operazione Cittadella 2.0.

Le difese senza precedenti della Russia dalla Seconda Guerra Mondiale

Le truppe russe si sono sostanzialmente preparate per respingere questa offensiva. Hanno preso misure per costruire difese lungo l’intero fronte di oltre 1.000 km. Il Gruppo Congiunto di Forze della Russia ha concentrato i suoi principali sforzi nelle direzioni di Zaporož’e, Vremevka e Soledar-Artëmovsk, dove si attendeva l’attacco principale del nemico. Ha predisposto in anticipo gruppi di truppe per la difesa in quelle direzioni, che comprendevano unità combinate rinforzate da forze speciali, unità di artiglieria e ingegneri e formazioni provenienti da altri servizi armati. Le unità aviotrasportate delle Forze Aerospaziali e della Flotta del Mar Nero erano pronte a fornire supporto aereo alle forze terrestri, mentre era presente una scorta di armi missilistiche di precisione terrestri, aerotrasportate e navali per colpire siti chiave nella profondità operativa e strategica del raggruppamento nemico.

Le truppe russe hanno costruito due, e nelle direzioni più importanti, tre linee difensive, con riserve collegate a vaste estensioni di fronte alle prime posizioni di base nella zona tattica di difesa con sentinelle e campi minati. Lungo l’intero fronte, le forze russe hanno equipaggiato oltre 3.000 fortini di plotone, 45.000 trincee e oltre 150.000 rifugi per l’equipaggiamento. Hanno scavato circa 2.000 km di fossati anticarro e posato oltre 7.000 km di campi minati, piantando circa 5 milioni di mine. I campi minati erano due volte più profondi rispetto a quanto richiesto dai regolamenti, raggiungendo una profondità di 600 metri. Tutto questo enorme lavoro è stato svolto dai costruttori militari, dalle truppe ingegneristiche e ferroviarie. Anche organizzazioni civili hanno assistito le truppe russe. La società di stato Avtodor e specialisti da Mosca, dalla regione di Mosca, dalla Crimea e da altre regioni russe hanno fornito un considerevole aiuto nell’equipaggiare le aree di difesa.

Un tale potente sistema di strutture ingegneristiche e fortificazioni ha contribuito a creare una difesa sostenibile, anche se il nemico godeva di una superiorità sulle truppe difensive di 1,5 volte in termini di personale, 1,2 volte in termini di corazzature e 1,3 volte in termini di artiglieria nelle direzioni principali di attacco.

Oltre alle truppe in difesa, il comando militare russo ha istituito considerevoli riserve destinate a rafforzare le forze difensive e a lanciare controffensive. Le riserve comprendevano due armate complete che avevano una forza numerica totale di circa 60.000 persone e oltre 8.600 veicoli da combattimento e speciali, tra cui 980 carri armati e altri veicoli corazzati, e anche più di 2.200 vari veicoli a motore. Forze considerevoli di aviazione dell’esercito, operativo-tattica, a lungo raggio e persino strategica hanno fornito supporto alle truppe russe.

Nella pianificazione della difesa, lo Stato Maggiore Generale della Russia ha prestato particolare attenzione all’impegno in profondità del nemico attraverso il fuoco combinato, con l’attenzione concentrata sugli itinerari dello schieramento del raggruppamento ucraino alle posizioni di attacco iniziali e il suo movimento vicino alla parte anteriore delle linee difensive delle truppe russe. Ha prestato anche grande attenzione alla difesa anticarro, in particolare alla distruzione combinata dei mezzi corazzati nemici utilizzando congiuntamente armi anticarro delle truppe avanzate, fuoco di artiglieria e attacchi aerei dell’esercito.

Per proteggere le truppe difensive e le riserve, la Russia ha istituito difese aeree stratificate basate sul principio della difesa ad area-punto che comprendeva in gran parte sistemi missilistici terra-aria a lungo, medio e corto raggio che operavano congiuntamente con aerei da combattimento delle Forze Aerospaziali.

Il raggruppamento di forze russo ha impiegato anche vari efficaci sistemi di guerra elettronica che gli consentivano di combattere singoli veicoli aerei senza pilota e interrompere il funzionamento delle comunicazioni nemiche e dell’equipaggiamento di sorveglianza e dei suoi sistemi di posizionamento di precisione.

L’Esercito russo ha inoltre costituito una sufficiente scorta di munizioni per battaglie ad alta intensità per un lungo periodo, inclusi UAV (aeromobile a pilotaggio remoto, ndt) di varia destinazione il cui numero totale era elevato, fino a 10.000, giudicato dall’intensità del loro impiego riportato dalle fonti aperte.

Pertanto, l’Esercito russo ha creato difese profondamente stratificate basate su una rete ramificata di fortificazioni, campi minati e capacità integrate di potenza di fuoco destinate a infliggere pesanti perdite al personale addestrato e all’equipaggiamento bellico nemico nel tentativo di squarciarlo e quindi compromettere sostanzialmente l’efficienza combattiva del suo raggruppamento strategico nell’est dell’Ucraina.

Duello tra la scuola militare russa e quella occidentale

Le forze armate ucraine pianificarono la loro offensiva dell’estate del 2023 sotto la guida e con la partecipazione diretta di ufficiali e generali della NATO. La pianificazione si basava ampiamente su modelli di combattimento simulati al computer e tecniche utilizzate dai quartieri generali militari della NATO. Pertanto, la strategia e la tattica dell’offensiva estiva dell’esercito ucraino furono effettivamente sviluppate dalla NATO. Le scuole militari russa e occidentale entrarono in un diretto scontro sul fronte dell’operazione militare speciale.

In base alle regole della scuola militare occidentale, la forza di attacco deve avere la capacità di scoprire l’ordine di battaglia operativo delle truppe difensive e colpirle attraverso l’intera profondità della difesa con la fornitura di acquisizioni di obiettivi necessaria per superare le difese stratificate. Ecco perché il raggiungimento almeno della temporanea superiorità aerea da parte della forza di attacco è una delle condizioni per superare con successo tali difese. Se guardiamo all’esperienza riportata dell’uso delle truppe statunitensi e della NATO nei conflitti armati degli ultimi decenni, possiamo vedere che il raggiungimento della supremazia aerea è la condizione principale e effettivamente unica per impegnare i loro gruppi di truppe terrestri in battaglia. Ma la Russia continuò a godere di una indiscutibile superiorità aerea. Apparentemente, il comando militare ucraino e i suoi supervisori della NATO contavano sull’aviazione senza pilota. Tuttavia, anche in questo campo non riuscirono a ottenere la superiorità.

Così, l’esercito ucraino dovette avanzare contro le potenti e profonde difese russe praticamente senza alcun significativo supporto aereo, ad eccezione degli UAV che erano per lo più di piccole dimensioni, avevano un breve raggio operativo e piccoli carichi utili. In questa situazione, seguendo l’esperienza occidentale, la parte attaccante non ha possibilità di successo. Su cosa contavano? Apparentemente, su fattori non militari e politici. Fattori specifici emersero il 24 giugno, nel ventesimo giorno dell’offensiva dell’esercito ucraino, quando i leader della compagnia militare privata russa Wagner tentarono un colpo di Stato militare che, fortunatamente, fallì.

Un’altra caratteristica specifica dell’offensiva dell’esercito ucraino, Cittadella 2.0, è che fu ampiamente pubblicizzata, con gli obiettivi e il luogo dell’operazione, la struttura delle forze coinvolte e le capacità menzionate con esattezza sufficiente. Solo il momento del suo inizio non era del tutto chiaro. Ma questo poteva essere previsto con una precisione abbastanza elevata, procedendo dall’analisi degli sviluppi politici in Occidente e in Ucraina. La nostra intelligence strategica e la ricognizione operativa-tattica di tutti i tipi hanno funzionato bene. Ecco perché il comando militare ucraino non poteva contare su alcuna sorpresa operativa.

L’esercito ucraino iniziò la sua offensiva il 4 giugno 2023, sferrando un massiccio attacco di artiglieria e successivamente impegnando un numero considerevole di truppe meccanizzate con corazzature pesanti in azione, in particolare, unità che operavano potenti carri armati di fabbricazione occidentale consegnati all’Ucraina, in particolare, carri armati Leopard 2A6, e anche veicoli da combattimento per fanteria Bradley di fabbricazione statunitense. A tal riguardo, l’esercito ucraino ripeté le azioni della Wehrmacht del 5 luglio 1943.

Il nemico concentrò le sue operazioni sulle direzioni della parte meridionale di Doneck e poi di Zaporož’e. Cercando di distrarre l’attenzione delle truppe russe dalla direzione del suo principale attacco, l’esercito ucraino tentò simultaneamente offensive limitate nelle direzioni di Krasnij Liman, Soledar-Bachmut e Doneck. Tuttavia, la supremazia generale del raggruppamento russo di truppe nell’operazione militare speciale, combinata con le potenti difese dispiegate nelle direzioni principali e in altre direzioni, rendeva inefficace la manovra di distrazione dell’esercito ucraino.

Le unità corazzate nemiche, avanzando nella direzione principale, subirono inizialmente perdite da parte dei colpi degli equipaggi russi dei sistemi missilistici anticarro schierati in posizioni avanzate e dagli elicotteri. In questa difesa, i sistemi missilistici anticarro Kornet russi hanno dimostrato la loro capacità di colpire efficacemente i più recenti e ben corazzati carri armati Leopard 2A6 occidentali. Dopo ciò, l’esercito ucraino si trovò di fronte a campi minati e dovette muoversi in una lunga colonna dietro agli sgombratori di mine. Dopo che i veicoli corazzati nemici avanzati furono colpiti, le colonne dovettero fermarsi, cercare un percorso alternativo e tentare di ritirarsi. Le truppe russe hanno lanciato colpi di artiglieria sui mezzi corazzati nemici concentrati su terreni limitati al di fuori della copertura delle già diradate difese aeree dell’esercito ucraino, mentre gli aerei da combattimento e gli aerei d’attacco dell’esercito effettuavano sortite per distruggerli con missili anticarro, e gli UAV operavano a loro volta efficacemente. Di conseguenza, il nemico subì pesanti perdite. Tuttavia, continuò i suoi tentativi di sfondare le difese russe con i mezzi corazzati per altre due settimane.

Il nemico impegnò in sequenza le unità più efficienti e addestrate al combattimento, sperando di ottenere almeno un risultato operativo limitato. Tuttavia, non riuscì neanche a raggiungere il limite anteriore della linea difensiva tattica di base delle truppe russe. In questo periodo, il nemico perse 12.575 persone, 12 aeromobili, 4 elicotteri, 810 carri armati e altri veicoli corazzati, 167 pezzi di artiglieria campale, 13 sistemi di lancio di razzi multipli e 227 UAV. I mezzi corazzati distrutti dalle truppe russe includevano 15 carri armati Leopard 2A6 tedeschi, 5 carri armati AMX francesi e 7 veicoli da combattimento per fanteria Bradley. Se confrontiamo le perdite con la forza iniziale del raggruppamento dell’esercito ucraino, possiamo vedere che le perdite di personale non erano così grandi: meno del 10%, mentre le perdite di mezzi corazzati e di artiglieria si sono rivelate considerevoli e hanno rappresentato circa il 40% e il 20%, rispettivamente.

Fu in questo momento che, in mezzo all’offensiva dell’esercito ucraino chiaramente incerta, i leader della compagnia militare privata russa Wagner che da tempo cercavano, con il sostegno di alcuni giornalisti popolari, dei cosiddetti ‘esperti militari’, alcuni presentatori televisivi e politici, di guadagnare una buona reputazione nell’esercito e tra il pubblico in generale e diffamare ingiustamente la leadership militare russa e i quartieri generali del comando militare, organizzarono un fallito colpo di Stato il 24 giugno.

Il nemico cambiò successivamente la tattica e passò a operazioni con piccoli gruppi d’assalto di fanteria con supporto di artiglieria. Tuttavia, anche questa tattica non riuscì a produrre il risultato desiderato. Pertanto, l’esercito ucraino dovette impegnare sei brigate di secondo livello con una forza totale di 24.200 persone in azione. Anche queste forze non riuscirono a ottenere un risultato operativo significativo. Non riuscirono a violare neanche la prima linea di difesa tattica delle truppe russe. Nel corso della sua offensiva nella direzione di Zaporož’e, il nemico riuscì solo ad inserirsi nelle formazioni di combattimento delle truppe russe per una profondità di diversi chilometri. Divenne chiaro che l’esercito ucraino non aveva possibilità di successo in quella zona e aveva bisogno di cambiare la direzione del suo attacco principale.

Il comando militare ucraino prese la decisione di sferrare un attacco nella direzione di Cherson. A questo scopo, istituì una forza d’attacco composta da quattro brigate di fanteria marina con una forza numerica totale di oltre 17.000 persone consolidate nel 30º corpo di fanteria marina. Tuttavia, il fiume Dnepr rappresentava un ampio ostacolo d’acqua per loro nelle sue parti basse e mancavano loro imbarcazioni sufficienti per grandi unità per attraversarlo simultaneamente o supporto di artiglieria, aerei e difesa aerea per proteggerli. Ecco perché l’offensiva dell’esercito ucraino fallì anche in quella direzione e il nemico fu in grado di stabilirsi solo su una piccola testa di ponte nei pressi dell’insediamento di Krynki. Nel complesso, il nemico aveva subito pesanti perdite in quell’area entro la metà di dicembre: aveva perso oltre 13.500 uomini o il 79% della forza iniziale del 30º corpo di fanteria marina che aveva completamente perso la sua efficienza al combattimento ed era stato ritirato per il suo rimodellamento e sostituito da altre unità.

Le perdite dell’esercito ucraino nel corso della sua offensiva si sono rivelate enormi e hanno superato considerevolmente la forza iniziale della forza d’attacco che è stata rimpiazzata durante le battaglie da personale poco addestrato e da mezzi bellici lontani dall’essere i migliori tra le riserve di retroguardia. Le perdite del raggruppamento ucraino ammontavano a 166.000 persone o il 25% in più rispetto alla sua forza iniziale, 789 carri armati e 2.400 altri veicoli corazzati o più del 50% in più rispetto alla quantità iniziale, 132 aeromobili o il 15% in più rispetto a quanto aveva l’esercito ucraino al momento della sua offensiva.

Nel frattempo, l’esercito russo ha sferrato colpi tramite sistemi missilistici tattici, aerei operativi-tattici, a lungo raggio e strategici e lanciatori di missili della Flotta del Mar Nero nella profondità strategica e operativa del nemico, danneggiando, distruggendo o mettendo fuori uso per lunghi periodi 1.987 strutture, come depositi di munizioni, stazioni di carico attrezzature, impianti di produzione e riparazione di armamenti, ponti e rotte di dispiegamento delle riserve. Questi attacchi hanno ridotto sostanzialmente la manovrabilità operativa dei gruppi di combattimento dell’esercito ucraino e la loro efficienza bellica. Secondo dati di varie fonti di ricognizione, le truppe russe hanno eliminato circa 4.500 soldati ucraini, mercenari stranieri e istruttori occidentali in quelle aree.

Dobbiamo notare che nel respingere l’offensiva dell’esercito ucraino nell’estate del 2023, l’esercito russo ha impiegato attivamente vari tipi di UAV, superando di gran lunga in numero i velivoli aerei senza pilota nemici. Le truppe russe hanno utilizzato da sole 1.200 munizioni vaganti Lancet e 4.400 droni FPV nelle battaglie.

Le difese aeree russe create nell’area dell’operazione militare speciale si sono rivelate altamente efficienti, distruggendo 1.062 razzi MLRS nemici, bombe intelligenti, missili tattici e da crociera, che costituivano l’87% del totale utilizzato dal nemico.

Conseguenze globali del fallimento dell’Operazione Cittadella 2.0

L’Ucraina e, in generale, persino l’Occidente collettivo hanno subito gravi conseguenze militari e politiche dal fallimento dell’Operazione Cittadella 2.0. Il fallimento dell’offensiva dell’esercito ucraino ha significato non solo una sconfitta strategica delle forze di Kiev, ma anche il crollo della blitzkrieg ibrida dell’Occidente unito quando enormi perdite economiche legate a sanzioni senza precedenti e enormi consegne di vari armamenti non hanno prodotto risultati. Si è intensificata una tendenza per l’Occidente a perdere il suo status di governatore dei destini del mondo. A sua volta, ciò ha innescato il processo di riduzione delle sfere di influenza della civiltà occidentale, considerando che l’associazione BRICS si è espansa a 11 Paesi e altri 27 Stati hanno presentato domanda di adesione all’organizzazione.

Queste tendenze negative per l’Occidente hanno portato a crescenti processi distruttivi all’interno dei Paesi che costituiscono quella civiltà e i loro popoli hanno iniziato a rendersi conto che il corso intrapreso dalle élite globaliste era dannoso per la loro esistenza.

Le forze nazionalmente orientate hanno iniziato a rafforzare le proprie posizioni e l’influenza nello spettro politico dei Paesi europei e degli Stati Uniti. Tali forze hanno già acquisito potere in Ungheria e Slovacchia. È in corso una lotta feroce negli Stati Uniti tra i repubblicani e i globalisti del Partito Democratico.

Tuttavia, nonostante una sconfitta così pesante subita dall’esercito ucraino, il nemico è ancora abbastanza forte. Questo perché è l’Occidente unito guidato dagli Stati Uniti, e non l’Ucraina con le sue forze armate, il principale nemico della Russia, e l’Ucraina è solo uno dei fronti della guerra ibrida dell’Occidente contro la Russia. Il fallimento della prima blitzkrieg ibrida non significa una cessazione della guerra contro la Russia. Al contrario, ciò implica l’espansione dell’aggressione e il potenziamento dell’intero insieme di azioni che costituiscono la guerra ibrida, compresa l’apertura di nuovi fronti del confronto armato.

Per questo motivo, similmente a quanto accadde quando l’Armata Sovietica dovette percorrere una lunga strada fino a Berlino dopo aver vinto la Battaglia di Kursk, oggi la Russia deve ancora intraprendere una lunga lotta dopo l’Operazione Cittadella 2.0 fallita di Kiev fino alla Vittoria Finale che sicuramente otterrà. Ma ha già ottenuto la prima e veramente Grande Vittoria.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog