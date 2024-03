IL PD IMBROGLIA ANCORA COME SEMPRE

Nella tregedia del genocidio a Gaza e dei passi veloci della UE e della NATO verso la terza guerra mondiale c’è un momento di farsa interpretato in Italia dal PD di Schlein, che da noi finge di essere diventato di sinistra e quasi pacifista, ma appena si trova in altre sedi è tutt’altro.

Abbiamo saputo dai mass media che il Parlamento UE avrebbe votato per il cessate il fuoco a Gaza, ma è un fake. In realtà a Strasburgo hanno votato che il cessate il fuoco ci dovrà essere con il rilascio di tutti gli ostaggi e lo smantellamento di Hamas, cioè hanno assunto una posizione a destra di Netanyahu.

Poi lo stesso parlamento ha votato per la guerra totale alla Russia, fino alla riconquista della Crimea, con il massimo di spesa per armi, come vuole Lady genocidio UrsulaVonDerLeyen.

In entrambi i casi il PD ha votato con gli imbroglioni complici del genocidio e con i guerrafondai.

Il M5S ha votato contro, ma se poi si allea con il PD smentisce se stesso, perché il PD resta partito della guerra e della NATO e soprattutto dell’imbroglio.

Giorgio Cremaschi Pap UP