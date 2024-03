I rinforzi inviati per la guerra di Gaza tornano in patria perché il Pentagono non ha abbastanza navi per fronteggiare tutte le crisi. E in futuro l’Ue dovrà farsi carico della propria difesa. La US Navy nel Mediterraneo torna allo schieramento del 2021, prima della stagione di conflitti. Dopo la portaerei “Gerald Ford”, anche la task force da sbarco con le due portaelicotteri “Bataan” e “Hall” ha varcato ieri Gibilterra e sta facendo rotta verso gli States.

FONTE: La Repubblica

