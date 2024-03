Mattarella condanna gli studenti che condannano il genocidio di Gaza

๐—Ÿ’๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ รจ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ผ

Dopo le proteste di Napoli, dirette contro il direttore di Repubblica per l’ennesima giustificazione del genocidio in Palestina, il Presidente della Repubblica si รจ preso la briga di chiamare Molinari per esprimere solidarietร . Ha persino aggiunto che bisogna bandire l’intolleranza dagli Atenei. Non l’intolleranza per le motivazioni che ogni volta vengono inventate di fronte a oltre 12 mila bambini uccisi, o per gli accordi militari con Tel Aviv. L’intolleranza per una protesta di chi denuncia questi fatti.

Svanita la finta indignazione per le manganellate di Pisa, ora si torna a ricordare che in questo paese non c’รจ diritto al dissenso, e qualsiasi contestazione a quel che dice il direttore del secondo quotidiano nazionale รจ tacciata di “intolleranza”. Invece di considerare questa dialettica come la prova dello stato di salute, la prova di capacitร e possibilitร di critica nel nostro paese. Ma si sa, la democrazia in Occidente รจ morta da tempo.

Marta Collot Pap