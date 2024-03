GUERRAFONDAI NATO FALSI E BUGIARDI SEMPRE

25 anni fa, Il 24 marzo 1999, il governo di D’Alema e Mattarella, con il sostegno di Berlusconi e su ordine USA e NATO, iniziò una guerra criminale contro la Jugoslavia ( formata allora da Serbia e Montenegro), per strapparle il Kosovo. La guerra era stata preparata dalla solita campagna isterica dei mass media contro i nuovi Hitler e da veri e propri falsi della propaganda.

Per la prima volta dal 1945 l’Italia partecipava all’aggressione militare ad uno Stato europeo, in spregio all’ONU e violando sfacciatamente il diritto internazionale.

Per la prima volta le bombe NATO decidevano i confini tra gli Stati.

La guerra fu un crimine in sé e tutti i suoi autori dovrebbero finire a processo a L’Aia per il solo fatto di averla decisa. Ma poi ci furono veri e propri crimini di guerra. Fu bombardata Belgrado, furono distrutte le fabbriche, 2500 serbi, di cui quasi 100 bambini furono uccisi dalle bombe della NATO, soldati ( anche italiani) e civili furono avvelenati con l’ uranio impoverito.

Vergogna ai governanti, ai politici di allora e ai guerrafondai NATO, falsi e bugiardi allora come oggi.

Giorgio Cremaschi Pap