Il più grande problema dell’Europa? La realtà

La condizione di progressiva alienazione dell’Europa dalla realtà, si trova oggi conficcata in una ragnatela di impossibilità pratiche e culturali basate su una sostanziale nevrosi da negazione del tempo e del mondo circostante.

Europa nel dramma della realtà

– Pierluigi Fagan*

Europa ed USA si trovano su linee divergenti di condizione, prospettiva e tradizione. Ma se gli Stati Uniti fanno o tentano di fare la realtà in molti modi, l’Europa è semplicemente in fuga dal reale.

Cosa è successo, cosa sta succedendo, cosa del reale spaventa irrimediabilmente l’Europa, perché sembra che improvvisamente ci troviamo assediati da “difficoltà insormontabili”? tanto da fuggire da ogni consapevolezza in maniera tanto più patologica tanto più avanzano le contrarietà degli eventi?

1. PROSPETTIVA INTERROTTA. Una prospettiva è una proiezione nel tempo della continuità dell’esistente. L’essenza della prospettiva è la prevedibilità. Per almeno sessantacinque anni (1945-2010), la società europea ha vissuto in un ordinamento sociale sufficientemente stabile e funzionante basato su una sostanziale affidabilità e costanza degli indici di crescita economica, una tendenza continuata allo sviluppo, il che per una società basata sul gioco economico e suoi vantaggi sociali è stata sicuramente una ottima intonazione di prospettiva.

Per decenni, questo ha tenuto in sufficiente equilibrio i rapporti tra lavoro e vita personale, individuale e sociale, in un quadro di sostanziale tenuta e prevedibilità. Dagli impeti consumo-sviluppisti anni ’50-60, alla loro critica anni ’70, al rilancio edonistico anni ’80, ai trionfi o supposti tali del modello fine della storia sfociante in un globalismo ingenuo anni ’90 si è poi finiti in un decennio iniziato con l’11/09 e terminato con gli effetti dello scoppio di una gigantesca bolla di valore finanziario che qui in Europa (non essendo il luogo in cui s’era prodotta e quindi in gran parte ignari della sua natura, natura nuova inquadrata tra gli altri dal concetto di “finanzcapitalismo” da L. Gallino, 2011 anche con un vistoso ritardo rispetto al fenomeno) non si è gestita affatto a differenza degli americani. Anzi, la si è gestita con terapia di logica di ciclo economico (austerity), quando di per sé era un fenomeno di tutt’altra natura (finanziaria).

Del resto, gli USA sono uno Stato, EU è un mercato di Stati differenti. In questa torsione alla “finanziarizzazione”, le nuove ricchezze determinano diseguaglianze sociali inarrivabili e l’ulteriore crisi ontologica di quella cosa che chiamano “democrazia” ne è ovvia conseguenza. Europa ha perso progressivamente il suo ordine sociale, economico e politico portante degli ultimi sessanta anni, goccia a goccia, pezzo a pezzo, nodo per nodo, come un sistema che ha smesso di reagire al suo circostante.

Con l’implosione sovietica, l’intera tradizione di pensiero di “sinistra”, storico frattale coordinato dell’insieme che diciamo “Europa”, crolla in un silenzioso dissipamento verso le regioni più gelide e poco frequentate del pensiero sempre più alieno all’azione, scompare per sfarinamento ideologico, si disintegra mostrando incapacità intrinseca di riflessione anche e soprattutto su sé stessa. L’XI Tesi voleva cambiare il mondo, il mondo è cambiato ma ci è sfuggito di mano.

In un’altra inquadratura della stessa condizione, negli ultimi venti anni, i rilievi sociosanitari di base (OMS 2022), dicono di una vera e propria epidemia di depressione e vari tipi di malinconia, accompagnati da un sovra-consumo farmaceutico e varie patologie mentali. Il fenomeno Covid con un +25% di picco delle patologie ne è solo il culmine accidentale, l’intonazione di fondo era pregressa.

Questo piano dell’esistenza è ritenuto strettamente privato ed è negato dalla fabbrica dell’immaginario pubblico. Pubblicità, cinema, internet, discorso pubblico, non hanno alcuna apertura a riflettere questi progressivi stati di incertezza umana, l’ansia, la paura, la mancanza di senso, la solitudine affollata, infelicità senza desideri, la precarietà dilagante. Alla natura corrosiva del problema psicosociale, si aggiungono gli effetti del non riconoscimento e possibile condivisione dello stesso.

La contraddizione, la “coscienza” del problema, è repressa poiché inammissibile ai fini della prorogabilità di questo sempre più sbilenco sistema. Gli è negata condivisione sociale, quindi è confinata sempre più negli angusti limiti individuali che non possono che subirla in silenzio e financo negandone l’evidenza per totale incapacità e possibilità stessa ad affrontarla.

2. CONTRAZIONE DEMOGRAFICA. Naturalmente, nessuno “sente” sulla pelle condizione ed andamento demografico che è un mero indicatore statistico, tuttavia il fatto sociale c’è. Da almeno la fine degli anni Sessanta, le società abbienti (circa 50 su 200 nel mondo) risultano al contempo le più ricche, sviluppate e progressivamente infertili, ben sotto l’indice di sostituzione, quindi in contrazione relativa.

Società che si contraggono certo non crescono sul piano economico al di là delle dinamiche intrinseche dell’andamento economico in quanto tale. Altresì, rivelano strappi e buchi di funzionalità interna (lavori meno pagati o gratificanti o di forza, sbilancio contributi spesa sociale e pensionistica) che si cerca di compensare importando demografia in esubero da vicini di altre civiltà che di contro, rispetto alla loro condizione, continuano a coltivare il loro “sogno europeo”.

Ma non ci sono solo effetti economici e sociali, ce ne sono anche di culturali, la società e la sua intonazione psichica invecchia e va alle prese con problemi pratici di convivenza con altri sistemi culturali forti (islam, africanità). Il nuovo e l’anziano sono stati divergenti in essenza.

Da segnalare che, storicamente, nessuno s’è mai dovuto occupare, prima di oggi, della fine della crescita naturale della popolazione, trattasi di inedito storico, quindi culturale.

Tra questioni di riequilibrio dei ruoli famigliari nei rapporti di coppia, al rapporto tra felicità individuale immediata e costruzione di progetti famigliari, alle rese delle pratiche sessuali sempre più invitate alla libera esplorazione, al peso di prender impegni in una società che altresì richiede improvvisa piena disponibilità a singhiozzo, alla conciliazione lavoro-cura, a questioni meramente tecniche (asili, carriera, lavoro, etc.), alle questioni del supporto pubblico e spesa sociale, sostenibilità economica e precarietà/prevedibilità, la questione riproduttiva investe tipi di società molto varie (sebbene, come detto, tutte affluenti), ma quella europea sembra quella che ne ha risentito prima e ne risente più di ogni altra.

Di per sé, questo sarebbe da rubricare come “semplice” fenomeno da valutare ed a cui adattarsi, in sé può esser un “male” poiché ovviamente cambia gli equilibri sociali a cui siamo storicamente abituati o un “bene”, ad esempio, in una poderosa e convinta transizione intenzionale ad altre configurazioni di sistema. Certo, in assenza di una attenzione realista, rimane solo una profonda perturbazione subita.

3. LA QUESTIONE ECOLOGICA. Anch’essa del tutto inedita sul piano della percezione storica, sia nella versione ambientale che climatica, si vien rivelando in vari modi negli anni Sessanta e Settanta. Negata per decenni poiché avversa agli interessi economici e finanziari del sistema in atto, diventa improvvisamente indifferibile solo negli ultimi dieci anni quando i toni di allarme catastrofista crescono a ritmo ed intensità da renderli spesso anche poco credibili ed efficaci.

Si assiste alla paradossale riduzione del problema di fattura epocale in un alacre fervore “verde” finalizzato a vendere nuove cose sotto improvviso ricatto valorial-morale mentre è evidente che è un intero “modo di stare al mondo” a generare il problema.

Su questa gestione disordinata e francamente irresponsabile dell’argomento si innesta ovviamente anche il negazionismo a doppia cifra: quello interessato alla permanenza di certi regimi energetici e comunque differimento di certi investimenti o adattamenti costosi e quello da guerriglia culturale riduzionista che pesca nei fantasmi di Davos e del Grande Complotto Mondialista per catalizzare disagio non altrimenti diagnosticato.

Complessivamente, rimane l’effetto realtà allarmata e francamente allarmante, viepiù per le giovani generazioni per altro cinicamente usate dal liberalismo progressista britannico sotto forma di ONG “ribelli” contro addirittura l’”estinzione di massa”, pretendendo di isolare squilibri ed ingiustizie ecologiche da quelle sociali e politiche.

Lo stesso meccanismo di rimandare alla Grande Catastrofe (l’estinzione umana) un problema che però andrebbe articolato per gradi, tempi e possibilità di intervento sul piano dell’affronto adattivo, è un meccanismo di difesa. Siano ancora a “gli dèi ci sono avversi”, che possiamo fare? Compriamo una nuova macchina elettrica e brindiamo con del “burro chiarificato” (citazione Veda)!

4. UN MONDO SENZA INTERPRETAZIONI. La sconfortante superficialità culturale liberale (la “cultura” liberale è storicamente giovane, localizzata in senso anglosassone, piena di buchi teorico-pratici, sviluppatasi “tra” conservatorismo e vari gradi di socialismo e quindi priva di proprio esoscheletro portante) ha addirittura celebrato la “fine delle ideologie” negli anni Novanta, cioè la fine delle idee, dei complessi di idee, delle immagini di mondo.

In risonanza al fastidio per i discorsi sulle idee già proprio del “grande liberale” Napoleone (1812) ai tempi di Destutt de Tracy.

Di fatto, è stato desertificato il panorama interpretativo del reale proprio mentre il reale mostrava una sempre più complessa e contradditoria fenomenologia. Il pensiero liberale che per tradizione si voleva plurale (oddio, ci sarebbe da discutere su questo punto) è confluito in un pensiero unico, l’unico pensiero pensabile o più che pensabile, praticabile.

Peggio di ciò che ribolle nel pentolone della realtà complessa delle transizioni storiche c’è il non capire cosa sta accadendo, da dove viene, dove va, perché ci va. Così lo forzo repressivo e reinterpretativo a chiave unica del reale, impiega legioni di storyteller sempre più imbarazzanti nella loro impreparazione. Fino al come i Grandi Narratori Autorizzati europei hanno di recente gestito questioni come la guerra in Ucraina, Palestina-Israele, la questione cinese con ricorsi propagandistici di fattura primo Novecento, imbarazzanti nelle loro rozzezze.

Ci è toccato vedere un augusto funzionario UE, tale Borell, citare Platone-Vegezio secondo i quali “si vis pacem para bellum”, come si annuncia la settimana del 3×2 alla Lidl mentre su gli scaffali “La pace perpetua” di Kant, piange in silenzio la perduta ragion pura.

5. VIVERE NEL MONDO SENZA PENSARLO. Europa s’è quindi progressivamente trovata in un nuovo mondo il cui avvento non ha avvertito per tempo. In questo mentre, Europa si impegnava nella costruzione di un “mercato” per decenni, pur di salvare le prerogative dei propri desueti stati-nazione in fondo mercantilisti, pur di pensare che la prospettiva mai sarebbe stata interrotta, pur di rimanere nell’incantamento della teoria del mercato autoregolato spontaneo, ignorando i molteplici segnali di sempre crescente marginalità multidimensionale a scala mondo.

Europa è totalmente estranea alle nuove produzioni e sviluppi dell’ICT e quelli trainati dalle scienze cognitive, la “conversione verde” si sta rivelando un fallimento, con compagnie che per dimensioni (e relativi piani di ricerca) non riescono ad avere dimensione competitiva con quelle statunitensi e cinesi. Le First/Business Class delle compagnie aeree globali del Golfo ed asiatiche mostrano la tomografia dei nuovi flussi di ricchezza.

Illusa nella propria sfera protettiva di esser divenuta immune al tempo ed alla storia, Europa s’è svegliata di colpo una mattina scoprendo che le magnifiche sorti del globalismo liberale all’occidentale erano state di notte sostituite dal ritorno della storia ovvero delle logiche di potenza che presuppongono Stati, strategie, armi, visione geopolitica.

UK (che sull’illusione di nuovi spazi globali da “Global Britain in back!” ci aveva pure fatto la Brexit, almeno secondo le intenzioni delle sue élite), Germania, Francia, di colpo ridotte a compiacenti ancelle strategiche del soggetto americano, l’unico in grado di manovrare storia e potenza in proprio favore. Costrette sempre più assieme all’Italia e le altre a sacrificare investimenti e spesa sociale in favore delle armi.

Dopo quello che abbiamo qui combinato nella prima metà del Novecento, non una ma due volte, stiamo tornando ad armarci. Dopo Ypres, dopo Dresda, stiamo tornando ad armarci. Sconcertante. Sconcertanti i fatti certo, ma più ancora la mancanza di riflessione almeno problematica, su fatti di tale natura e portata.

E non stiamo parlando di “pacifismo”, stiamo parlando di una seria questione di “civiltà e guerra” nella storia del progresso umano di civilizzazione. Antica e si dovrebbe presumere “saggia” forma di civilizzazione che però si intrattiene -ai piani alti del pensiero riflessivo- con dibattiti sull’anti-specismo, sull’aritmosofia, specie e generi, macchine che ci trasformeranno in graffette, sproloqui di Zizek.

Insomma, Europa ha perso gradatamente il proprio ordine sociale decennale e relativa visione di mondo, non ha neanche bene capito perché e come, si ritrova alle prese con problemi di fattura epocale (demografia, ecologia, geopolitica) che non sa come trattare, priva di schemi di comprensione adeguati alle nuove complessità, nei fatti posta su traiettorie divergenti rispetto alla crudità del reale rimosso: la storia non era finita, era appena riiniziata. Non male come disguido interpretativo. C’è di che prender paura, effettivamente.

Ha così gioco facile il filosofo-cronachista sudcoreano BCL a segnalarci questo nostro perderci nelle “non cose”, una barriera di sostitutivi della realtà, cataloghi di segnali, rappresentazioni, spettri, doppioni, simulazioni, cascate di dati ed immagini al posto del contatto diretto col reale.

Le ultime vestigia di cose reali con cui ci impegniamo ormai sono i gatti. Così altresì per l’impero dello storytelling in cui siamo immersi pur non avendo davvero nulla di significativo da dire, se non cercare di restaurare allarmanti segnali di realtà negativa (cascate di improvvisi “glitch” di sistema che si cerca di rattoppare con sempre più affanno) in innocui e deviati temi di intrattenimento social.

Viviamo orami in una intercapedine tra noi ed il reale in cui il reale non è mai tale ed anche noi non siamo mai davvero noi ma quel noi che va incastonato in quel gioco dell’irreale facente funzione di reale, in una stanca proroga della prospettiva che nel frattempo ha cambiato profondamente topologia, ordine e dinamica. Non produciamo più immagini di mondo ma immagini come fossero un mondo, sono autoriferite, sono soggetto che si fa oggetto, specchiano ma non riflettono, sono povere di mondo.

Continuamente, ci forniscono anche strumenti per ritoccare queste nostre immagini di modo così che non ci venga il ghiribizzo di ritoccare il mondo. Fra un po’ ce le fornirà direttamente Chat/GPT.

Il menù dell’adattamento al reale per Europa oggi è troppo vasto, profondo e pesante. Che ne è della società del lavoro e reddito, cosa al suo posto? Cosa fare della nostra contrazione demografica, come adattarsi? Come adattarsi ad un mondo naturale che non ci garantisce più condizioni stabili e prevedibili? Come convivere in sistema umano di 8 miliardi di individui e 200 stati raggruppabili almeno in nove condensazioni di diverse “civiltà”, per altro su molti aspetti destinate alla problematica convergenza (che non è fusione), su uno spazio ario-terracqueo che appena settanta anni fa ne conteneva un terzo.

Come ricostruire una cultura pubblica e condivisa, per quanto plurale ed anche agonistica, senza la quale le società non possono riflettere sé stesse e su sé stesse? Come poter tornare a decidere qualcosa come demos tanto da continuare a pensare noi si sia quello che non siamo affatto (democratici), né forse siamo mai stati davvero. Come mettere tutte queste cose assieme così come assieme fanno il reale da cui fuggiamo?

Quante cose dovremmo ripensare della nostra forma di “stare al mondo”, incluso lo stesso modo in cui pensiamo le cose? Cose che continuiamo a trattare separate osservando panorami enormi ed in subbuglio coi microscopi e le lenti degli specialisti della frazione congelata. Specialisti “carichi di teorie” tutte per lo più sbagliate non foss’altro perché native di condizione storiche pregresse e non più vigenti.

La nostra gigantesca operazione di rimozione del reale sembra proprio facilmente diagnosticabile come sintomo di questo nuovo complesso di “insormontabile difficoltà” a stare nel reale, a prenderne atto, a provare a riformularci ma senza sapere da che parte iniziare, poveri di strumenti teorici sebbene ubriachi di dati puntiformi ed insensati e con i poteri in atto, come al solito, a strenua ed ottusa difesa del contingente.

Ci sarebbe anche del lavoro da fare sulla immagine storica di noi stessi, dei nostri valori, del nostro valore di civiltà, del nostro troppo stratificato e antico complesso culturale. Forse il nostro “Io di civiltà” ha troppi errati presupposti, troppa idealità e poco pragmatismo concreto, troppi luoghi comuni e categorie oramai sedimentate e divenute strati geologici del pensiero ritenuti irrinunciabili poiché identitari. Idee, proiezioni, giudizi a priori al posto dell’esame puntuale di: “cosa è questo qui? (l’aristotelico “tode tì”).

Preferiamo rifugiarci nell’esercizio critico, usiamo “capitalismo” come diagnosi-pattumiera causa di tutte le cause, “neoliberismo” da ultimo, Antropocene, “estinzione di massa”. Come diceva Altan “La soluzione non c’è e questo è un del sollievo”. Si “sollievo” psichico, va tutto sempre peggio ma non è colpa nostra. Già, “cosa possiamo sapere, in cosa mi è lecito sperare, che cosa dobbiamo fare?” è sempre tutto più grosso di noi e delle nostre facoltà cognitive. Possiamo solo spaventarci e scappare in qualche angolo buio.

Forse la prima cosa che dovremmo accettare almeno per simulare un tentativo di comune speranza, è ammettere quanto grosso è il problema che abbiamo e quanto non abbiamo la più pallida idea di come affrontarlo. Radicalmente. Tutti.

* Ripreso da Pierluigi Fagan-Complessità