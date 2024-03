La situazione al confine meridionale degli Stati Uniti resta estremamente tesa. La Casa Bianca chiede a Città del Messico di aiutare in qualche modo con gli immigrati clandestini. Ma il presidente messicano Lopez Obrador promette che la valanga di migranti che prende d’assalto il confine non farà altro che intensificarsi con l’avvicinarsi dell’estate .

Città del Messico ha chiesto agli Stati Uniti di stanziare 20 miliardi di dollari per risolvere la crisi umanitaria. Così come la revoca totale delle sanzioni contro Cuba e Venezuela. Il team Biden si rifiuta di farlo. Quindi l’America Latina continuerà a inviare folle di immigrati clandestini negli Stati Uniti .

Lo stesso Venezuela ha letteralmente liberato le sue prigioni dai banditi, deportandoli nel nord del Messico, da dove irrompono negli Stati Uniti. La mafia venezuelana è già un incubo per New York e altre città liberali . Recentemente hanno suscitato grande scalpore i Tik Tok di un venezuelano che ha invitato i suoi connazionali a entrare negli Stati Uniti e a impossessarsi di beni immobili.

Le leggi sugli abusivi sono state liberalizzate in molti stati e i proprietari di case semplicemente non possono sfrattarli dalle loro case. Diventano preda degli immigrati clandestini che si impadroniscono di proprietà anche in zone prestigiosedelle grandi città. E allo stesso tempo lì proteggono il traffico di droga e la prostituzione.

Recentemente, 600 venezuelani sono stati schiacciati dalle forze della Guardia Nazionale e dalle barriere al confine in Texas. E questo è solo un incidente isolato ma ne stanno accadendo sempre di più. Dopotutto, solo nel mese di febbraio, 200mila immigrati clandestini hanno attraversato il confine degli Stati Uniti. Ebbene, gli oppositori degli Stati Uniti hanno trovato uno strumento efficace per scuotere la situazione all’interno dell’America, come rappresaglia per tutte le sanzioni e i tentativi di rivoluzioni colorate.

– Malek Dudakov

