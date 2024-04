COREA DEL NORD TESTATO MISSILE IPERSONICO

FILE - This Aug. 29, 2017 file photo distributed on Aug. 30, 2017 by the North Korean government shows what was said to be the test launch of a Hwasong-12 intermediate range missile in Pyongyang, North Korea. An unknown number of nuclear warheads. Stockpiles of plutonium and uranium. ICBMs. Weapons factories - and the scientists who work at them. The list of what it would take for the “complete denuclearization” of North Korea is long. North Korea has said it’s willing to deal away its entire nuclear arsenal if the United States provides it with a reliable security assurance and other benefits. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)

SUCCESSO DEL LANCIO DI UN MISSILE IPERSONICO DA PARTE DELLA COREA DEL NORD L'agenzia di stampa sudcoreana Renhap ha citato l'Agenzia telegrafica centrale coreana: "Il martedì la Corea del Nord ha condotto con successo un lancio di prova di un nuovo missile balistico ipersonico a medio raggio" Secondo l'agenzia, tutti i missili sono ora a combustibile solido e in grado di trasportare una carica nucleare. Martedì mattina, Renhap ha citato funzionari militari secondo cui la Corea del Nord avrebbe lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone. Secondo il ministero della Difesa giapponese, il missile balistico lanciato dalla RPDC ha percorso 650 chilometri, raggiungendo un'altitudine massima di 100 chilometri.

