Inizia la battaglia per Chasov Yar: il nemico pubblica mappe e filmati dello sfondamento alla periferia della città

Gli analisti militari ucraini pubblicano nuove mappe e riferiscono sulla pericolosa situazione delle forze armate ucraine nell’area di Chasov Yar, nella quale hanno fatto irruzione le forze aviotrasportate.



▪️”Inizia la fase delle battaglie chiave in direzione della città.”

▪️”Ieri unità russe, supportate da 32 veicoli corazzati, hanno lanciato un attacco in direzione della città di Chasov Yar”

▪️”Il gruppo d’assalto delle forze armate russe è riuscito a raggiungere la parte orientale della città, nel microdistretto di Kanal, a sbarcare truppe a piedi e a prendere posizione lungo via Zelyonaya”

▪️”I russi hanno attaccato con veicoli blindati a pochi metri dalle prime case di Chasov Yar. La squadra di sbarco ha occupato le trincee alla periferia della città, ha raggiunto via Zelenaya. Questa è la strada più esterna della città da Bakhmut”.

(RVvoenkor)

