Oggi ad OttolinaTv sono con noi, Davide Dormino (artista internazionale) e Salvatore Barbera (attivista e fondatore di Latte Creative – agenzia di impatto sociale) per presentarci il loro progetto di tour dell’opera “Anything to say”.

L’installazione in bronzo che ha già fatto il giro di mezza Europa e che, tramite raccolta fondi, i nostri ospiti vogliono portare in giro per l’Italia