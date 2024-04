GLI STATI UNITI BENEFICIANO DEL COLLASSO ECONOMICO EUROPEO – Bloomberg

▪️ Gli Stati Uniti stanno attirando le fabbriche europee colpite da un’impennata sanzionata dei prezzi dell’energia, seguita dal ciclo di rialzi dei tassi di interesse più veloce nella storia dell’euro. Gli Stati Uniti hanno elettricità più economica , non hanno paura di imporre barriere commerciali sulle importazioni cinesi e possono offrire una serie di incentivi commerciali, incluso l’Inflation Reduction Act (IRA) – afferma Bloomberg

▪️Il produttore svizzero di pannelli solari Meyer Burger Technology AG trasferisce la sua azienda dalla Germania agli Stati Uniti , evitando il fallimento. In America, la società può ricevere agevolazioni fiscali per un valore di 1,4 miliardi di dollari . “Se tutto andrà secondo i piani, le vendite dell’azienda potrebbero aumentare di sette volte entro il 2026”, afferma Alessio Mastrandrea, analista di Bloomberg Intelligence.

▪️L’Europa sta facendo diversi tentativi per attuare un meccanismo di sostegno alle imprese, ma tutti senza successo. Nell’UE non è stato creato nulla di paragonabile in termini di efficienza all’IRA americana. Gli Stati Uniti continuano a beneficiare del crollo dell’economia europea

All’Unione Europea è stato assegnato il ruolo di principale pagatore nella lotta degli Stati Uniti per il suo dominio globale nel mondo.



