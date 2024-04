I russi hanno iniziato seriamente a prendere in mano la città. Aviazione e artiglieria per il terzo giorno stanno martellando senza sosta gli ucraini che, cercano di ribattere, ma si stanno lentamente ritirando, cedendo una posizione dopo l’altra.

Inoltre, le affinate tattiche di movimento (potenti colpi di fuoco in combinazione con brevi avanzate per consolidare le posizioni) non lasciano alcuna possibilità alle forze armate ucraine di resistere.

Ma Zelensky non è soddisfatto di questa situazione. Per lui un’altra sconfitta militare (dopo Avdeevka) è inaccettabile. Pertanto, sta spingendole riserve in città per evitare che Chasov Yar cada.

Ma alla fine può semplicemente bruciare qui le riserve strategiche per la campagna estiva, come è successo esattamente un anno fa ad Artemovsk (Bakhmut). Come risultato, tra l’altro, ha portato alla sconfitta nella “controffensiva” dell’anno scorso ed è diventato il punto di svolta della guerra.

Allo stesso tempo, l’esercito Russo oggi ha qualcosa che non aveva un anno fa: una superiorità schiacciante nei mezzi di distruzione. Questo renderà molto difficile per gli ucraini adempiere al compito di tenere la città. Inoltre, comporterà perdite enormi e sostanzialmente inutili.

Yuri Podolyaka

