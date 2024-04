Scontri a Napoli al presidio Nato, due manifestanti colpiti al volto

xr:d:DAFA8zsoZg4:4013,j:7871590498222663805,t:24040818

Gli scontri si sono verificati quando i manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al Massimo partenopeo

Nadia Cozzolino

NAPOLI – Scontri a Napoli tra agenti di polizia in assetto antisommossa e manifestanti radunati per protestare contro le celebrazione del 75esimo anniversario della Nato in programma al teatro San Carlo.

Quando a via Toledo i manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al Massimo partenopeo è partita l’azione di contenimento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto dichiarato dai promotori della manifestazione al momento si contano circa 8 feriti, di cui due colpiti al volto e alla testa.

“Riteniamo inaccettabile – le parole degli attivisti – che tale dispositivo di violenza venga messo in atto contro chi denuncia a gran voce la barbarie della guerra e la complicità della Nato e dei nostri governi con il genocidio perpetrato dallo Stato di Israele. Mentre a Gaza si muore, a Napoli si spaccano le teste di coloro che osano disturbare gli alti ufficiali chiusi a festeggiare nei teatri”.