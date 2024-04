La Cina Sostiene la Russia con immagini satellitari in Ucraina

La Cina ha intensificato il suo sostegno alla Russia nel contesto della guerra contro l’Ucraina, fornendo anche immagini satellitari al Cremlino per gli attacchi contro obiettivi ucraini.

“Tra i segnali di ulteriore integrazione militare tra i due paesi, la Cina ha fornito alla Russia immagini satellitari per scopi militari, nonché microelettronica e macchine utensili per carri armati, secondo persone a conoscenza della questione.”

“È importante sottolineare che Cina e Hong Kong sono diventati anche punti di accesso chiave per Mosca per accedere a tecnologie riservate, compresi chip e circuiti integrati utilizzati o necessari per creare armi. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno elencato diverse aziende cinesi che effettuano questi trasferimenti , ma il commercio non mostra segni di cedimento.”