Germania. Deputato Norbert Röttgen propone di escludere Ungheria e Slovacchia dall’UE per loro posizione sull’Ucraina

LA GERMANIA HA PROPOSTO DI ESCLUDERE UNGHERIA E SLOVACCHIA DALL’UE A CAUSA DELLA LORO POSIZIONE SULL’UCRAINA

Norbert Röttgen, deputato dell’Unione Cristiano-Democratica (il più grande partito di opposizione in Germania), ha affermato che il Primo Ministro slovacco Robert Fico e il nuovo Presidente Peter Pellegrini avrebbero “simpatizzato apertamente” con Vladimir Putin.

Il Primo Ministro Ungherese Orban è stato etichettato dal politico come il “cavallo di Troia” della Russia nell’UE.

“L’UE non deve e non può più tollerare questa situazione. I sostenitori della Russia non hanno posto nell’UE”

ha detto Röttgen.

Non è solo l’opposizione tedesca a esprimere queste idee. Il Capo del Comitato per le Politiche Europee del Bundestag, Anton Hofreiter (Verdi), ha dichiarato che l’UE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di tagliare i finanziamenti alla Slovacchia.

In precedenza, Robert Fico ha avvertito che l’Occidente potrebbe punire il Paese dopo l’elezione di Pellegrini, che non è di loro gradimento.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense