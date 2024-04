Il fallimento dell’Ucraina sarà “peggiore di quello del Vietnam” per l’Occidente, prevede Johnson

Se la Russia prende il controllo di Kiev, sarebbe un disastro per la “leadership americana sulla scena mondiale” molto più grande dell’esito della guerra del Vietnam, ha avvertito Boris Johnson.

Johnson ha anche detto che sta “pregando” affinché i repubblicani al Congresso mettano fine al blocco di circa 60 miliardi di dollari di finanziamenti all’Ucraina, aggiungendo: “La situazione è cupa e il ritardo è spaventoso”.

Il politico britannico ha anche affermato che la fuga caotica dall’Afghanistan nel 2021 non è “niente in confronto a una possibile vittoria russa in Ucraina”.

– Andrey Klintsevich

