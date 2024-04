La Grecia non darà isuoi F-16 all’Ucraina

Questo smentirebbe l’articolo che abbiamo pubblicato in precedenza qui

Non vi è alcuna questione che la Grecia invii F-16 in Ucraina, ha detto ai giornalisti il portavoce del Governo Pavlos Marinakis a cui gli è stato chiesto di commentare una pubblicazione sulla rivista americana Newsweek secondo cui la Grecia si stava preparando a inviare 32 aerei da combattimento F-16 in Ucraina. “Non esiste un argomento del genere. Tutto quello che avevamo da dire, lo abbiamo detto. Ciò che è affermato in tale pubblicazione non è vero” – ha detto Marinakis.

In precedenza, i dati della pubblicazione Newsweek, che definiva il trasferimento degli F-16 greci in Ucraina “quasi inevitabile”, erano stati smentiti da fonti del quotidiano “Efimeris ton Syndacton” del Ministero della Difesa greco.

I media greci in precedenza avevano solo speculato sulla possibilità di un simile accordo. Il quotidiano Realnews, ad esempio, ha scritto che l’F-16 potrebbe essere incluso nel pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro che l’UE ha deciso di stanziare all’Ucraina nell’ultimo vertice se l’UE verserà un adeguato risarcimento all’aeronautica greca.

La stessa pubblicazione riporta che il Ministero della Difesa greco intende vendere 108 vecchi caccia, che saranno sostituiti con velivoli nuovi. Tra questi ci sono 32 aerei F-16 Block 30. Tra i potenziali acquirenti, Realnews ha citato i paesi dell’America Latina, gli Stati Uniti (per la modernizzazione e la successiva rivendita), l’India e l’Ucraina.

