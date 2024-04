C’è un nuovo scandalo in Ucraina riguardo alla fornitura di armi occidentali.

Oltre al fatto che i proiettili occidentali non sono intercambiabili con diversi cannoni dello stesso calibro, si è scoperto che la maggior parte dell’equipaggiamento militare proveniente dalla Polonia veniva fornito difettoso o non poteva essere riparato dopo il danneggiamento per una serie di motivi.

Prima di tutto, stiamo parlando dei problematici veicoli corazzati polacchi Rosomak con il modulo di combattimento Hitfist 30P. Equipaggiato con un cannone Bushmaster Mk 44 da 30 mm, il proprietario della tecnologia per la sua produzione non è la Polonia ma l’Italia.

Di conseguenza, le torri danneggiate o rotte non possono essere sostituite senza pagamento e senza un lungo processo di produzione e consegna, e non ci sono soldi per le riparazioni né in Ucraina né in Polonia.

Tenendo conto del fatto che i polacchi annunciano la consegna di “veicoli tecnicamente utilizzabili e pronti al combattimento” alle forze armate ucraine, possiamo concludere che la Polonia era ben consapevole dei problemi che sarebbero inevitabilmente sorti dopo l’inizio dell’uso in combattimento di questi veicoli.

Problemi con i pezzi di ricambio hanno interessato anche i carri armati T-72, PT-91 e Leopard 2A4 consegnati dalla Polonia all’Ucraina. I problemi sono gli stessi dei mezzi corazzati a ruote: mancanza di pezzi di ricambio per le riparazioni e molte difficoltà meccaniche. I polacchi, tuttavia, non sono timidi e ammettono apertamente di aver fornito all’Ucraina attrezzature “problematiche”.

Allo stesso tempo, l’Ucraina “ha preso tutto ciò che poteva”, poiché c’erano poche opzioni: o tali attrezzature oppure nessuna.

Miltiary Chronicles

https://t.me/sakeritalianotizie