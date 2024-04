Ecco come è stato impedito a Yanis Varoufakis di parlare in Germania della Palestina

Pubblichiamo il comunicato stampa di DiEM25 sul gravissimo episodio di repressione avvenuto in Germania.

Venerdì 12 aprile, durante il nostro Congresso sulla Palestina a Berlino, la polizia è entrata nella sede e ha impedito a Yanis Varoufakis e ad altri partecipanti di tenere i loro discorsi. Varoufakis ha comunque continuato il suo discorso e lo ha pubblicato sui social media.

Il giorno successivo, sabato 13 aprile, durante la nostra manifestazione contro l’azione illegale e illegittima della polizia per interrompere e cancellare il nostro congresso, un ufficiale di polizia si è avvicinato ai nostri organizzatori, in presenza degli avvocati supervisori, per informarli che a Yanis Varoufakis, Ghassan Abu-Sittah e Salman Abu Sitta – tre degli oratori principali che avrebbero dovuto partecipare al Congresso sulla Palestina – era stato imposto un “divieto di attività”.

Quando gli è stato chiesto cosa significasse esattamente il divieto, lo stesso ufficiale di polizia ha risposto: “Divieto di ingresso in Germania, ma anche di partecipazione alle conferenze tramite collegamento video o messaggi registrati”. Lo stesso ufficiale di polizia ha poi aggiunto che la polizia avrebbe disperso con la forza la manifestazione se “una di queste tre persone” avesse tenuto un discorso, fisicamente o elettronicamente.

Gli avvocati incaricati hanno quindi chiesto all’ufficiale di polizia su quale legge si basasse il divieto contro Varoufakis e gli altri due oratori. L’ufficiale di polizia ha risposto che non si trattava di una decisione della polizia, ma del Ministero federale dell’Interno. Quando gli avvocati incaricati hanno chiesto di ricevere qualcosa di scritto su questo divieto di attività, ha rifiutato. [Ecco il rapporto legale formale].

Poco dopo, il TAZ ha riportato la notizia del divieto nei confronti di Yanis Varoufakis e ha affermato di aver ricevuto conferma dalle autorità tedesche, come si può vedere nello screenshot qui sotto.

Poche ore dopo, dopo innumerevoli messaggi di indignazione per le azioni del Ministero degli Interni e della polizia tedesca provenienti dalla Germania e da tutto il mondo, gli avvocati di Yanis Varoufakis sono stati informati dall’ufficio stampa della polizia di Berlino (Beate Ostertag) che la polizia non era a conoscenza di tale divieto nei confronti di Varoufakis e che sospettava che l’agente di polizia presente alla manifestazione avesse commesso un “errore di comunicazione”.

Nello stesso periodo, il TAZ ha modificato il suo articolo sostituendo la conferma del divieto di attivismo con un riferimento ambiguo a un presunto divieto.

Altre notizie domenica: In risposta a una richiesta di ntv.de al Ministero federale degli Interni per sapere se fosse stato emesso un divieto di attività politica nei confronti di Varoufakis e come fosse stato ottenuto nel caso di un cittadino dell’UE, la risposta ricevuta non contiene né una conferma né una smentita al riguardo. Secondo Stern e Handelsblatt, che citano ambienti della sicurezza, si tratta di un divieto di ingresso.

Ciò che è chiaro è che le autorità tedesche hanno deciso, dopo il clamore, di essersi scavate una profonda fossa di assurdo autoritarismo. E stanno cercando di uscirne a parole.

Yanis Varoufakis e MERA25 Germania desiderano ringraziare le migliaia di avvocati, parlamentari, attivisti, giornalisti e cittadini che hanno scritto lettere di sostegno e messo sulla difensiva le autorità tedesche con la loro opposizione vocale.

La lotta per la pace in Israele-Palestina e per la democrazia in Occidente è solo all’inizio. Raddoppiamo ora i nostri sforzi.