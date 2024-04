Gaza. il massacro dell’Al-Shifa Medical Complex

da Euro-Med Human Rights Monitor . Video da Al Jazeera.

Il massacro di palestinesi nel complesso medico Al-Shifa di Gaza City e nei suoi dintorni, le cui conseguenze si stanno ancora manifestando quasi due settimane dopo, dimostra che l’esercito israeliano ha commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità completi ed evidenti. Questi crimini includono le uccisioni ed esecuzioni illegali di civili e il tentativo di nascondere le prove seppellendo i corpi delle vittime e persino sfigurandole nel cortile dell’ospedale.

I membri del team di monitoraggio dei diritti umani di Euro-Med erano presenti all’interno del complesso medico Al-Shifa durante l’attacco dell’esercito israeliano e le sue conseguenze. Circa una settimana dopo la fine dell’operazione militare, durante il recupero dei resti di decine di vittime, Euro-Med Monitor ha documentato scene orribili di parti di corpi sparse sul terreno e resti umani all’interno di una grande fossa scavata dalle forze israeliane nel cortile di uno degli ospedali di Al-Shifa.

Secondo le indagini in corso dell’Euro-Med Monitor, che includono dozzine di testimonianze documentate durante e dopo l’operazione israeliana, l’esercito ha commesso molti gravi crimini contro ogni palestinese nelle vicinanze, tra cui l’omicidio e l’esecuzione di centinaia di civili. La sorte di decine di persone scomparse è ancora oggi sconosciuta.

Oltre alle esecuzioni e alle uccisioni illegali, l’esercito israeliano ha anche evacuato con la forza migliaia di palestinesi che avevano cercato sicurezza nella struttura medica, e ha sottoposto centinaia di pazienti malati e feriti a trattamenti crudeli che costituivano una minaccia immediata per le loro vite, come la privazione di cibo e cure mediche.

L’esercito israeliano ha poi demolito con i bulldozer i cortili della struttura medica, distrutto tutte le sue stanze e i suoi reparti, e ha dato fuoco alla maggior parte dei suoi edifici, che erano già sull’orlo del collasso, mettendo la struttura medica fuori servizio.

Mentre le équipe mediche stanno ancora tentando di contare il numero delle vittime e di gestire l’esumazione dei corpi che sono stati sepolti in modo disumano dall’esercito israeliano – nel tentativo di nascondere le prove dei gravi crimini commessi – sono emerse nuove testimonianze sui crimini di attacco, uccisione, esecuzione, assedio, tortura e sfollamento forzato contro civili palestinesi nel complesso medico di Al-Shifa e nell’area circostante. I crimini documentati sono stati perpetrati contro civili, tra cui donne, bambini, anziani, sfollati, operatori sanitari e malati e feriti.

Euro-Med Monitor aveva stimato in precedenza che oltre 1.500 palestinesi erano stati uccisi, feriti o dati per dispersi a seguito del massacro di Al-Shifa, con donne e bambini che costituivano la metà delle vittime. Euro-Med Monitor è ora in grado di confermare, dalla sua indagine iniziale e dalle testimonianze che ne sono seguite, che centinaia di cadaveri, tra cui alcuni bruciati e altri con la testa e gli arti recisi, sono stati scoperti sia all’interno che intorno al complesso medico di Al-Shifa.

“Eravamo all’interno di uno degli edifici dell’ospedale quando abbiamo sentito un fuoco intenso e continuo che è durato a lungo“, ha riferito un ricercatore sul campo dell’Euro-Med Monitor che si trovava all’interno del complesso quando l’esercito israeliano lo ha preso d’assalto. “Alla fine si è presentato un giovane e ci ha informato che l’esercito israeliano lo aveva mandato per dirci che gli uomini dovevano spogliarsi, mentre le donne dovevano aspettare in fondo rimanendo da un lato“.

Ha continuato il ricercatore sul campo: “Ci eravamo spogliati di tutto tranne i nostri boxer, ed eravamo insieme a persone anziane. All’interno della stanza, un drone quadricottero è entrato e ha iniziato a librarsi sopra le nostre teste e a filmarci. Dopo l’alba, ci hanno divisi in gruppi di cinque persone e ci hanno legato le mani dietro la schiena“.

Il ricercatore sul campo ha spiegato che un soldato israeliano “ha detto ad alcune delle persone anziane che chiedevano di usare il bagno o di prendere l’acqua, che poiché noi palestinesi siamo loro nemici, non devono darci cibo o cure mediche”. Il ricercatore ha aggiunto: “Alcune delle persone sono state portate via dalla stanza dai soldati, e abbiamo sentito le loro grida strazianti dall’esterno prima che li riportassero indietro in condizioni deplorevoli“.

I ricercatori di Euro-Med Monitor, insieme a centinaia di civili all’interno dell’ospedale, sono stati costretti a evacuare, scalzi e nudi tranne che per la biancheria intima.

Hanno camminato per lunghe distanze prima di raggiungere l’area dell’Ospedale Battista nella parte orientale di Gaza, dove i residenti hanno dato loro vestiti e scarpe.

Heba Raafat Abu Hasira ha informato il team di Euro-MedMonitor che sua madre, le sue due sorelle e suo fratello sono stati tutti giustiziati davanti a lei dall’esercito israeliano:

“Il 18 marzo, al mattino, le forze israeliane hanno preso d’assalto la nostra casa situata dietro il complesso medico Al-Shifa in mezzo a colpi di arma da fuoco. Ci stavamo tutti nascondendo in un angolo quando uno dei soldati ha fatto irruzione nella stanza dove io e mia madre, Bushra Saeed Abu Hasira, 55 anni, insieme alle mie sorelle, Rozan, 25 anni, Rania, 19 anni, e Saif, 21 anni, eravamo sedute e coperte da una coperta invernale“.

Abu Hasira ha dichiarato che il soldato israeliano “ha puntato la sua arma contro di noi e ha continuato a sparare, e ad ogni movimento che abbiamo fatto, ha sparato di nuovo contro di noi“. Di conseguenza, ha continuato, “Mia madre e i miei fratelli sono stati uccisi e io sono sopravvissuta. Gli urlavo contro, dicendogli che eravamo civili. Dopo aver smesso di sparare, il soldato si è avvicinato a me, mi ha puntato l’arma alla testa, l’ha abbassata e poi mi ha trascinato via“.

Ha detto al team di Euro-Med Monitor: “Quando ho chiesto di stare con la mia famiglia, mi ha detto di stare zitta. Dopodiché, sono stata portato fuori di casa da un altro soldato che mi ha ordinato di andarmene. Sono uscita a piedi nudi e ho visto che i carri armati avevano circondato l’area ed erano posizionati a entrambe le estremità della strada“.

I soldati le hanno sparato, ha aggiunto Abu Hasira, e uno dei loro proiettili ha colpito la sua mano sinistra. “Così sono corsa a piedi nudi sui vetri e sulle pietre che si erano frantumate per le strade“, ha detto. “Il mio piede sanguinava per una puntura di chiodi, e anche la mia mano era ferita, ma ho continuato a correre tra i detriti fino a quando sono arrivata a casa di un amico, che era a breve distanza dalla zona occidentale assediata di Gaza“.

Le seguenti informazioni sono state fornite al team di Euro-Med Monitor da Maha Sweilem, un’infermiera del complesso medico Al-Shifa, in merito all’arresto di suo marito Abdulaziz Mustafa Salman da parte dell’esercito israeliano e alla conseguente sparizione forzata:

“Mio marito ed io lavoriamo come volontari in ospedale; quindi, dopo che la nostra casa è stata bombardata, ci siamo trasferiti ad Al-Shifa [Complesso Medico] e siamo rimasti lì“.

Il giorno dell’irruzione del 18 marzo, ha detto la Sweilem, “stavo lavorando nell’edificio chirurgico del reparto di terapia intensiva toracica. Eravamo circa 50 persone quando l’esercito israeliano ha detto al personale medico di lasciare l’edificio“.

Ha dichiarato: “Hanno detto che saremmo tornati una volta che ci avessero radunati nel cortile dell’ospedale, ma hanno preso 35 di noi e rilasciato gli altri 15. Dopo aver detto loro di lasciare l’edificio, hanno sparato a quattro persone davanti ai miei occhi, tra cui due medici che sono stati portati al Baptist Hospital per essere curati“.

La Sweilem ha detto a Euro-Med Monitor: “Mia marito è stato portato in piazza e fatto spogliare prima di essere arrestato e portato da qualche altra parte. Mia marito non sta affrontando alcuna accusa, a meno che l’esercito non consideri un crimine il volontariato per aiutare e prendersi cura dei feriti“.

Anche Ghassan Riad Qunita, che vive vicino al complesso medico Al-Shifa di fronte a un cimitero scavato di recente, ha parlato con Euro-Med Monitor dopo che il corpo di suo padre è stato trovato l’8 aprile nelle fasi iniziali della decomposizione.

“L’esercito israeliano ha preso d’assalto la casa intorno alle 10 del mattino del 19 marzo, il giorno dopo aver preso d’assalto l’ospedale. A causa della sua età avanzata e di una schiena rotta, mio padre non era in grado di stare in piedi e quindi dormiva sul letto“, ha detto Qunita.

“Durante l’incursione“, ha continuato, “hanno radunato tutti dentro, hanno diviso gli uomini e le donne, hanno fatto togliere i vestiti agli uomini e li hanno torturati, tranne mio padre, perché era troppo vecchio“.

Qunita ha dichiarato: “È stato portato fuori con le donne quando si sono trasferite al sud, insieme ai mariti della sorella di mia moglie e di mia sorella, che avevano entrambi circa 65 anni. Una volta fuori, hanno trovato le strade piuttosto scivolose a causa del forte acquazzone“.

A causa dell’età avanzata e della stanchezza, ha spiegato, è stato piuttosto difficile per loro tenere in piedi suo padre: “Non erano in grado di camminare, e quando il marito della sorella di mia moglie si è fermato, il soldato ha ordinato loro di andare avanti e di lasciarlo, minacciando di sparare loro se non lo avessero fatto“.

Qunita ha detto al team di Euro-Med Monitor che sono stati costretti a lasciare suo padre indietro e “nella paura”, e che la famiglia lo ha “cercato ovunque” da allora. “Abbiamo scoperto il suo corpo all’interno del muro dell’edificio chirurgico di Al-Shifa l’8 aprile“, ha detto.

Il dottor Khalil Ahmed Hamadeh, Direttore Generale della Medicina Legale e delle Evidenze Forensi, ha dichiarato ad Euro-Med Monitor che le squadre mediche e forensi che lavorano presso il complesso medico di Al-Shifa in questo momento stanno avendo molti problemi nel cercare di “raccogliere i resti delle vittime, inventariarli e identificare i loro proprietari, soprattutto perché molti di loro sono ‘deformati’ o ‘hanno già iniziato a decomporsi‘”.

Il medico ha continuato: “Stiamo cercando di identificare i corpi mozzati delle vittime, che sono stati sepolti con i bulldozer e hanno iniziato a decomporsi in modo significativo. Stiamo facendo ogni sforzo, ma i corpi sono incompleti e mutilati, e i resti e le parti del corpo sono sparsi in tutta l’area“.

“Dopo la fine dell’assedio, il personale medico, infermieristico e amministrativo che era presente ad Al-Shifa è stato disperso, e non conosciamo il loro destino nemmeno ora“, ha detto il dottor Jadallah Al-Shafi’i, Direttore Generale dell’Assistenza Infermieristica di Al-Shifa, al team di Euro-Med Monitor. Un totale di 47 persone sono state dichiarate disperse, tra cui quattro vittime confermate: 15 medici, tra cui il tecnico di anestesia Ahmed Al-Maqadma; 17 infermieri; Mohammed Zaher Al-Nono, Direttore del Dipartimento di Farmacia; cinque tecnici di laboratorio (uno dei quali è stato ucciso dall’esercito israeliano); Bahaa Al-Kilani, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Manutenzione; e sette amministrativi.

“Il conteggio dei corpi, la ricerca tra i cumuli di corpi e i resti delle vittime e lo scavo delle fosse vengono effettuati da équipe mediche in collaborazione con i municipi”, ha detto Al-Shafi’i a Euro-Med Monitor. “Tuttavia, la maggior parte dei corpi sono sconosciuti, difficili da identificare e decomposti“.

Al-Shafi’i ha spiegato: “Non possono essere identificati [immediatamente] e non è possibile identificarli attraverso l’esame del corpo. Un gran numero di corpi è stato disperso dallo spazzamento. Scoprirai un arto, un piede o il cranio di un cadavere, ma non l’intero corpo“.

L’esercito israeliano ha commesso i suoi crimini nel complesso medico di Al-Shifa con palese disprezzo per il diritto umanitario internazionale, in particolare per i principi di distinzione, proporzionalità, necessità militare e protezione speciale offerta agli ospedali civili e alle équipe mediche. L’esercito israeliano ha anche ignorato, nel massacro di Al-Shifa, la protezione offerta ai civili, compresi gli sfollati, sia nella loro veste ufficiale che meno, poiché la loro individuazione come obiettivi è vietata, anche se si tratta di personale militare.

La distruzione del complesso medico Al-Shifa deve essere considerata nel quadro del suo simbolismo medico e sociale per i palestinesi nella Striscia di Gaza e nel quadro del crimine di genocidio perpetrato da Israele contro il popolo palestinese nella Striscia, in corso dal 7 ottobre 2023.

La sua distruzione è un’ulteriore prova del piano sistematico, organizzato e ampio di Israele per distruggere la vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza. Israele mira a trasformare la Striscia in un luogo inabitabile e privo delle componenti più elementari della vita e dei servizi di base, attraverso una serie di crimini integrati, il più grave dei quali è l’attacco sistematico e diffuso al settore sanitario, cioè la sua messa fuori uso attraverso la distruzione e l’assedio, fino a portarlo al punto di non ritorno, privando i palestinesi delle possibilità di sopravvivenza, di vita, di recupero e persino di un riparo.

Sono stati fatti tentativi da parte delle istituzioni politiche e militari israeliane di privare gli ospedali di Gaza della loro speciale protezione legale internazionale perché sono tra gli obiettivi civili protetti dal diritto internazionale.

Inoltre, Israele ha affermato che le fazioni armate stanno usando gli ospedali come quartier generale militare e/o basi per attacchi militari, senza fornire prove a sostegno di queste affermazioni, che hanno lo scopo di giustificare la loro distruzione.

È importante ricordare che gli ospedali civili hanno una protezione legale internazionale unica che deve essere sempre rispettata e che tutti i civili al loro interno devono essere protetti dai pericoli delle operazioni militari, compresi gli attacchi e gli assedi.

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani è tra le organizzazioni internazionali presenti e operanti nella Striscia di Gaza e ha la responsabilità di registrare tutte le prove forensi relative ai gravi crimini perpetrati da Israele all’interno e all’esterno del complesso medico Al-Shifa e di ascoltare le testimonianze delle vittime e dei testimoni.

La comunità internazionale deve agire rapidamente e con forza per difendere i civili palestinesi dal genocidio che Israele sta commettendo nella Striscia di Gaza negli ultimi sei mesi. Questa azione dovrebbe includere la salvaguardia dei malati, dei feriti, degli sfollati, del personale medico e dei giornalisti, nonché l’applicazione di una reale pressione su Israele affinché cessi i suoi gravi crimini nella regione, compresi quelli commessi contro le strutture mediche, così come lo sfollamento forzato e la fame dei civili.