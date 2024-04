Le esercitazioni militari tra Filippine e Stati Uniti sono fonte di provocazioni e incertezze

Le imminenti esercitazioni militari tra Filippine e Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale sono avvolte da controversie politiche, suscitando tensioni regionali e sollevando interrogativi sulla strategia diplomatica delle Filippine. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Le esercitazioni militari “Balikatan” o “spalla a spalla” tra le Filippine e gli Stati Uniti non sono ancora iniziate, ma una goffa performance politica ha già preso il palcoscenico in anticipo. L’esercito filippino ha annunciato pubblicamente che nel segmento dell’esercitazione di “affondamento”, la vecchia petroliera di rifornimento della Marina filippina “BRP Lake Caliraya” sarebbe stata selezionata come bersaglio. Questa nave è stata originariamente prodotta in Cina ed era utilizzata da imprese filippine come petroliera civile. È l’unico “asset navale di fabbricazione cinese” delle Filippine. L’esercito filippino ha anche dichiarato fermamente che questa decisione non è stata “intenzionale” e non rappresenta nessun Paese specifico. Ha inoltre affermato che queste esercitazioni militari congiunte non mirano a nessun Paese straniero, compresa la Cina. È una messa in scena ridicola da parte di Manila.

La “BRP Lake Caliraya”, precedentemente “MT Lapu-Lapu”, era una petroliera costruita da un cantiere navale cinese per la Philippine National Oil Company ed è stata anche testimone di precedenti cooperazioni tra Cina e Filippine. Successivamente, è stata convertito dalla Marina filippina nella sua prima nave di rifornimento. La parte filippina si sta preparando a usarlo come bersaglio in uno scenario simulato di “nave nemica”, mostrando chiare intenzioni provocatorie. Tuttavia, stanno cercando di coprirlo e rifiutano di riconoscerlo, facendo l’assurda affermazione che non è “intenzionale”. Questo approccio di cercare di cavarsela da una parte e dall’altra ha trasformato Manila in una barzelletta nella regione ed è un esempio del suo comportamento opportunista nell’intera questione del Mar Cinese Meridionale.

Deve essere sottolineato che la natura di queste esercitazioni militari “spalla a spalla” è estremamente negativa. Non solo la scala supererà quella degli anni precedenti, ma gli Stati Uniti e le Filippine condurranno per la prima volta esercitazioni in aree contese al di là delle 12 miglia nautiche dalle acque territoriali filippine. La Guardia Costiera filippina schiererà sei navi per questa esercitazione per la prima volta. Inoltre, le marine delle Filippine, degli Stati Uniti e della Francia condurranno per la prima volta pattugliamenti congiunti trilaterali. Rispetto alla natura artificiosa dell’esercitazione di “affondamento”, i vari “primati” vantati dagli Stati Uniti e dalle Filippine costituiscono una minaccia sostanziale alla stabilità regionale, che dovrebbe portare i Paesi della regione a mantenere una vigilanza elevata.

In particolare, gli Stati Uniti stanno attualmente facendo richieste arbitrarie alle Filippine. Gli Stati Uniti hanno precedentemente accennato alla possibilità di schierare sistemi missilistici a medio raggio nella “regione indo-pacifica”, per la prima volta dall’epoca della guerra fredda. Un articolo del quotidiano di Singapore Lianhe Zaobao ha affermato che gli osservatori esterni hanno ipotizzato dove gli Stati Uniti avrebbero potuto schierare il sistema, nonché “quale Paese sarebbe disposto a rischiare di offendere direttamente la Cina“, e la maggior parte delle analisi hanno ipotizzato che sarebbe stato schierato a Guam, o addirittura in Giappone – “nessuno pensava che sarebbero state le Filippine“. Manila sembra aperta a tutti gli alleati americani, firmando persino nuovi accordi di cooperazione difensiva con l’UE e il Regno Unito. Anche Giappone, Canada e Francia sono in fila per firmare l’accordo sulle forze in visita con le Filippine. Il Paese è ora diventato una “finestra rotta” nella regione e ne è persino compiaciuto. Alcuni media stranieri hanno commentato che il presidente delle Filippine Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sta somministrando alle Filippine una pillola amara rivestita di zucchero. Naturalmente, non è una pillola amara; è veleno.

Da quando è entrato in carica, Marcos Jr. non ha fatto molti progressi nella governance economica e sociale del Paese, né ha dato priorità alla risoluzione delle questioni urgenti della fame, della povertà, della droga e della criminalità nelle Filippine. Gli ultimi sondaggi interni nelle Filippine mostrano che l’indice di approvazione nazionale di Marcos Jr. e la fiducia nella sua amministrazione sono significativamente diminuiti del 13 e del 16 per cento, rispettivamente, con voci alla Camera dei Rappresentanti che chiedono le sue dimissioni. Marcos Jr. potrebbe sperare di guadagnare un po’ di sostegno e faccia scatenando problemi nel Mar Cinese Meridionale e attirando il supporto americano nel campo della diplomazia. Tuttavia, questo approccio non è vantaggioso per Manila a breve o lungo termine. La Cina è il maggiore partner commerciale delle Filippine e il divario di potenza tra i due Paesi è evidente. Cosa sta cercando davvero Manila attraverso le sue ripetute provocazioni?

Forse Marcos Jr. sta fantasticando di scambiare investimenti economici con gli Stati Uniti collaborando con loro nella loro competizione con la Cina. Ma il problema è che gli Stati Uniti sono stati il più importante alleato delle Filippine negli ultimi decenni. Se gli Stati Uniti volessero davvero aiutare le Filippine, avrebbero aspettato fino ad oggi? Durante l’ultimo vertice tra Stati Uniti, Giappone e Filippine, Manila ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e il Giappone investissero 100 miliardi di dollari nelle Filippine. Per gli esterni, sembra che le Filippine stiano chiedendo il sostegno degli Stati Uniti contro la Cina, ma ciò che hanno ricevuto è stata una promessa vaga di “stimolare 100 miliardi di dollari di investimenti” dagli Stati Uniti e dal Giappone. Solo da questo dettaglio, è chiaro che le Filippine non possono ottenere i benefici desiderati collaborando con Washington, tanto meno risolvere i loro problemi di sviluppo interni sempre più gravi.

La situazione attuale nel Mar Cinese Meridionale è generalmente stabile, ma gli Stati Uniti e le Filippine continuano a creare problemi, cercando di trascinare e stremare la Cina. La Cina non ci cascherà mai.

Dall’atteggiamento della Cina negli ultimi mesi, si può vedere che abbiamo lasciato spazio e flessibilità alle Filippine sulla questione del Mar Cinese Meridionale, nella speranza che le attuali dispute possano essere risolte attraverso la comunicazione, la negoziazione e il dialogo. Tuttavia, che si tratti di Ren’ai Jiao, Huangyan Dao o di altri scogli e isole, le Filippine stanno ancora agendo unilateralmente. Speriamo che le Filippine non permettano alla “vittoria spirituale” di affondare le navi bersaglio di eccitarle troppo, portandole all’illusione che possano affrontare navi reali. La moderazione della Cina non è illimitata, e se le Filippine e le forze esterne varcheranno il confine e la linea rossa della pace e della stabilità nel Mar Cinese Meridionale, la Cina prenderà sicuramente provvedimenti quando necessario, cosa che le Filippine non possono permettersi.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog