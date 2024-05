Bernie Sanders sulla devastazione in Palestina

Washington, Stati Uniti – Pressenza IPA

Pubblichiamo qui il video di X (ex Twitter) in cui il senatore nordamericano Bernie Sanders si rivolge al primo ministro israeliano sulla questione palestinese.

[VIDEO in inglese, di seguito trascrizione del discorso in italiano]

Bernie Sanders: "No, Sr. Netanyahu, no es antisemita o pro-Hamas señalar que en seis meses su gobierno extremista ha matado a 34.000 palestinos e hirió a más de 78.000, 70% de los cuales son mujeres y niños. No utilice el antisemitismo para desviar la atención de sus actos". pic.twitter.com/1K1jPjxMNI — Palestina Hoy (@HoyPalestina) April 29, 2024

Trascrizione del video:

«No, signor Netanyahu, non è antisemita o pro-Hamas notare che in poco più di sei mesi il Suo governo estremista ha ucciso 34.000 palestinesi e ne ha feriti più di 78.000, di cui il 70% sono donne e bambini. Non è antisemita o pro-Hamas notare che i Suoi bombardamenti hanno distrutto completamente più di 221.000 residenze a Gaza, lasciando senza casa più di un milione di persone, cioè quasi metà della popolazione. Non usi l’antisemitismo per allontanare l’attenzione dalle accuse criminali a Lei rivolte nei tribunali israeliani. Non è antisemita ritenerLa responsabile delle Sue azioni».

Traduzione dallo spagnolo di Mariasole Cailotto