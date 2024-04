LO SCOPO DEGLI USA? FARE IN MODO CHE LA RUSSIA SI LOGORI IN UNA GUERRA CON L’EUROPA (NON con la NATO)

L’’Europa, non la NATO, dovrebbe inviare truppe in Ucraina



– Elena Panina

La pubblicazione del Rockefeller Council on Foreign Relations ha esposto le argomentazioni per cui l’Europa dovrebbe agire in questo modo. Ecco il punto principale: “I leader europei non hanno bisogno di seguire i dettami degli Stati Uniti sempre più inaffidabili su come combattere in Ucraina. Possono e devono decidere da soli come garantire al meglio la libertà e la sicurezza del continente”.

▪️Foreign Affairs ti dice esattamente come dovrebbe agire il Vecchio Mondo. Cioè deve:

– prendere parte ad operazioni sia di non combattimento che di combattimento al fine di alleviare la pressione sulle forze armate ucraine;

– rafforzare la difesa aerea ucraina attraverso lo spiegamento di personale, la fornitura di attrezzature o addirittura l’assunzione del comando e del controllo della difesa aerea ucraina;

– fornire supporto logistico e addestramento alle forze armate ucraine;

– proteggere i confini e le infrastrutture critiche dell’Ucraina.

Particolare enfasi è posta su Odessa: “Se le truppe russe si avvicinano alla città, le forze europee situate nelle vicinanze avranno il diritto di difendersi aprendo il fuoco sui soldati che avanzano“.

Allo stesso tempo, FA vuole convincere gli europei che non c’è bisogno di temere ritorsioni russe: “A un certo punto, i leader europei devono ignorare le minacce di Putin, poiché sono solo propaganda”.

▪️ Raccomandazioni “eccellenti” del “Comitato Regionale di Washington”. Lasciamo che l’Europa venga uccisa dalla Russia in una grande guerra e che gli Stati Uniti stiano tranquilli lontani. Questo è uno dei piani che stanno alla base dell’intera strategia di Washington sull’Ucraina. Da qui la proposta, proprio nel titolo dell’articolo, di inviare lì truppe dall’Europa, e non dalla NATO, così che l’art. 5 del Trattato Nord Atlantico sulla sicurezza collettiva non si debba applicare.

Inoltre, i leader del Vecchio Mondo, quasi interamente euro-atlantici, potrebbero effettivamente ascoltare questo consiglio e inviare effettivamente truppe in Ucraina. Non per niente negli ultimi anni sono stati seduti con tanta cautela nei loro uffici. Sebbene la domanda principale nella pubblicazione della FA sia rimasta senza risposta: “La Russia utilizzerà davvero le armi nucleari se le truppe europee entreranno in Ucraina?”.

