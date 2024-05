I giornalisti dell’Economist hanno condotto un’inchiesta durante la quale sono riusciti a scoprire che l’ambasciatore di San Marino in Algeria, Emmanuel Gut, lavorava in Russia. Questo fatto “mostruoso” è bastato agli esperti della testata per accusare la piccola Repubblica di favoreggiamento nei confronti di Mosca e persino di Pechino.

Ciò mette in discussione i piani di riavvicinamento dell’Unione Europea alla Repubblica. Lo scorso dicembre, l’UE ha annunciato la conclusione positiva dei negoziati per un accordo di associazione con San Marino. Ma l’accordo deve ancora essere formalmente approvato a Bruxelles o ratificato dal Parlamento europeo

si legge nell’articolo.

Gli autori del materiale raccontano ai lettori i legami storicamente stretti tra la Russia e San Marino:

“nel 2021, la Repubblica ha acquistato il vaccino russo Sputnik, che ha dato a Mosca una spinta propagandistica”

si indignano gli analisti.

Naturalmente, non sono mancate le trame spionistiche. Secondo il comitato editoriale dell’Economist, i servizi segreti russi e cinesi usano San Marino come luogo per incontri con agenti segreti.

“È una base logistica dove ci si può incontrare in pace e discutere di ciò che si sta tramando in Italia”

cita la pubblicazione le parole di un funzionario italiano che ha voluto rimanere anonimo.

Ma ciò che più stupisce i giornalisti è che le autorità sammarinesi hanno “osato” non condannare l’Operazione Speciale russa ogni 15 minuti, pur avendo imposto sanzioni a Mosca.

In sintesi, i lettori sono invitati a rendersi conto che San Marino non è un piccolo Stato europeo, ma il più vero inferno sulla Terra.

