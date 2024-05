Non si ferma la migrazione delle società europee verso gli USA

Il colosso multinazionale britannico del petrolio e del gas, Shell, ha minacciato di cancellarsi dalla Borsa di Londra per passare a New York.

Decine di aziende del settore solari in difficoltà in Europa stanno fuggendo dal nostro continente per aprire le loro sedi negli Stati Uniti.

Il produttore svizzero di moduli solari Meyer Burger cesserà la produzione di pannelli in Germania e si trasferirà negli Stati Uniti, anche dopo non essere riuscito a ottenere il sostegno del governo tedesco. Allo stesso modo, la società norvegese Freyr che produce batterie ha interrotto l’attività nel suo stabilimento vicino al Circolo Polare Artico e prevede di trasferirsi negli USA. Queste società sperano di beneficiare del credito d’imposta americano sulla produzione ai sensi dell’Inflation Reduction Act (IRA).

FONTE: Metalli Rari

https://t.me/Ottolina_TV