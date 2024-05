Senatore USA Graham consiglia a Israele di trattare Gaza come Hiroshima

Il senatore statunitense Lindsey Graham ha dichiarato che per far in modo che ” Israele” vinca la sua guerra “esistenziale” a Gaza, deve fare tutto il necessario, come quando gli Stati Uniti erano “giustificati” a ignorare le vittime civili dopo aver sganciato le bombe nucleari sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda guerra mondiale.

Nel corso di un’intervista rilasciata, ieri, alla NBC News, Graham ha affermato che la Resistenza palestinese è responsabile delle vittime civili di massa – che hanno ormai superato i 35.000 martiri – e ha invitato l’occupazione a continuare fino al raggiungimento di una vittoria finale, costi quel che costi.

“Quando ci siamo trovati di fronte alla distruzione come nazione dopo Pearl Harbor, combattendo contro i tedeschi e i giapponesi, abbiamo deciso di porre fine alla guerra bombardando Hiroshima e Nagasaki con armi nucleari”, ha commentato Graham, aggiungendo: “Quindi, Israele, fate tutto ciò che dovete fare per sopravvivere come Stato ebraico. Qualsiasi cosa dobbiate fare”.

