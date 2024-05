Mentre i media filippini criticano le nuove Procedure cinesi per la Guardia Costiera, gli esperti cinesi denunciano la distorsione dei fatti e ribadiscono la sovranità cinese sull’Atollo di Scarborough (Huangyan Dao). Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

I media filippini hanno collegato la promulgazione dei regolamenti cinesi sulle procedure di applicazione della Legge amministrativa delle agenzie della Guardia Costiera (d’ora in poi denominate Procedure) alle “provocazioni” dei pescatori locali filippini nelle acque circostanti Huangyan Dao [1], in Cina.

Sabato, esperti cinesi hanno criticato questa interpretazione, affermando che questi mezzi di comunicazione filippini hanno deliberatamente sensazionalizzato e distorto la questione, diffamando in modo maligno le Procedure, esponendo secondi fini e una coscienza sporca.

La promulgazione delle Procedure mira a mantenere l’ordine delle normali attività economiche in mare, e i pescatori cinesi e di altri Paesi sono trattati equamente secondo i regolamenti.

I media filippini hanno collegato il rilascio delle Procedure alle recenti incursioni dei pescatori locali nelle acque vicino a Huangyan Dao. Il governo filippino ha inviato navi della Guardia Costiera per scortare questa cosiddetta “flotta civile”, ma ha dichiarato che le azioni dei pescatori “non hanno nulla a che fare con il governo filippino“. Gli organizzatori hanno proclamato ad alta voce che le loro azioni erano “civili” e “pacifiche”.

Le nuove Procedure rilasciate comprendono 16 capitoli e 281 clausole, includendo principi generali, giurisdizione, supervisione e ispezione in loco, apertura di casi, indagini e raccolta di prove, procedure di udienza, decisioni di applicazione amministrativa e così via. Sono la norma di base per le agenzie di applicazione della legge marittima per svolgere il lavoro di applicazione della legge amministrativa.

Ma le Filippine hanno ignorato che le Procedure stabilivano che l’applicazione della legge dovesse essere basata sui fatti e guidata dalla legge, dai principi di legittimità, equità, trasparenza e tempestività, rispettando e salvaguardando i diritti umani e proteggendo la dignità dei cittadini. Invece, si sono concentrate solo sulla clausola che consentiva la detenzione di stranieri sospettati di violare le norme di controllo delle frontiere in determinate circostanze. Le Procedure affermavano anche che i cittadini stranieri che violavano le norme di controllo delle frontiere, il cui sospetto di certe violazioni non poteva essere escluso dopo l’interrogatorio, potevano essere detenuti con l’approvazione del personale della Guardia Costiera responsabile.

Queste violazioni includono sospetto di attraversamento illegale delle frontiere; l’assistenza ad altri nell’attraversamento illegale delle frontiere; la residenza e l’impiego illegali; e le attività che minacciano la sicurezza e gli interessi nazionali, disturbano l’ordine pubblico o coinvolgono altre attività criminali illegali.

Ding Duo, vicedirettore dell’Istituto di Diritto Marittimo e Politica dell’Istituto della Cina per gli Studi sul Mar Cinese Meridionale, ha detto sabato al Global Times che il collegamento maligno delle misure cinesi con un recente incidente che coinvolgeva navi filippine che si sono introdotte nelle acque vicino a Huangyan Dao in Cina da parte dei media filippini, così come le speculazioni e distorsioni irresponsabili che hanno fatto, hanno fomentato le emozioni di confronto tra i filippini.

“Il clamore deliberato, la distorsione intenzionale e persino la diffamazione maligna hanno fini ulteriori, riflettendo la provocazione delle Filippine e una coscienza colpevole, mirando a fuorviare l’opinione pubblica internazionale, distogliere l’attenzione pubblica e alimentare la ‘teoria della minaccia cinese’“, ha detto Ding.

Le Procedure stabiliscono regole generali e non mirano a Huangyan Dao o Ren’ai Jiao [2], che sono diventati punti caldi a causa del clamore degli Stati Uniti e delle Filippine, né mirano a azioni specifiche, ha detto Chen Xiangmiao, direttore del Centro di Ricerca sulla Marina Mondiale presso lo stesso istituto, al Global Times. Invece, mirano a regolare le pratiche della Guardia Costiera nell’applicazione della legge, specificare le procedure e gestire meglio la produzione marittima e altre attività, che è anche una norma internazionale, ha detto Chen.

La Cina ha promulgato la Legge sulla Guardia Costiera nel 2021, la Guardia Costiera Cinese ha emesso due regolamenti per la gestione dei casi criminali nel 2023, insieme al rilascio di nuovi regolamenti sulle procedure recentemente. Ding vede queste azioni come progressi nello Stato di diritto in campi specifici e come miglioramenti nella governance marittima complessiva a livello nazionale.

Le Procedure forniscono norme chiare e praticabili e renderanno l’applicazione della legge marittima e l’intero processo di gestione dei casi più autorevole, standardizzato e professionale, crede Ding.

Per quanto riguarda Huangyan Dao, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha detto in una conferenza stampa il 15 maggio che Huangyan Dao è sempre stato territorio della Cina, la Cina ha una sovranità indiscutibile su Huangyan Dao e sulle sue acque adiacenti.

Nel 2016, la Cina ha stipulato un accordo di buona volontà per permettere ai pescatori filippini di pescare con un piccolo numero di piccole barche da pesca nelle acque adiacenti a Huangyan Dao, mentre la Cina continua a supervisionare e monitorare le attività rilevanti dei pescatori filippini in conformità con la legge, ha detto Wang.

Chen ha detto che se ci sarà un’infrazione alla sovranità territoriale e alla giurisdizione della Cina, la Cina prenderà le misure necessarie in conformità con la legge.

La buona volontà della Cina che permette ai pescatori filippini di pescare nelle acque vicino a Huangyan Dao è venuta con la premessa che i pescatori filippini devono rispettare le leggi e i regolamenti cinesi rilevanti e le leggi internazionali, rispettando la sovranità territoriale cinese, ha detto Chen.

I pescatori cinesi o stranieri sono trattati allo stesso modo dalle leggi e dai regolamenti, ha aggiunto Chen, citando l’esempio dei pescatori cinesi, che dovranno affrontare sanzioni da parte della Guardia Costiera Cinese per violazione della Legge sulla Protezione Ambientale Marittima e della Legge sulla Pesca della Cina se utilizzano misure di pesca illegali come la pesca con esplosivi.

Riguardo alle recenti azioni filippine di distorcere la verità e fuorviare il pubblico su questioni relative al Mar Cinese Meridionale, le persone di buon senso nella regione e la comunità internazionale possono vedere chiaramente e non saranno ingannate dalle interpretazioni distorte e dal clamore maligno delle Filippine, ha osservato Ding.

NOTE

[1] Huangyan Dao è la denominazione cinese dell’Atollo di Scarborough, territorio conteso tra Cina e Filippine, ndt.

[2] Ren’ai Jiao, nota a livello internazionale come Second Thomas Shoal, è un atollo facente parte dell’arcipelago conteso delle isole Spratly, nel Mar Cinese Meridionale, ndt.

