Contrariamente alle dichiarazioni precedenti, il Ministero degli Interni slovacco ha dichiarato che la persona che ha sparato al primo ministro Robert Fico non ha agito da sola. In precedenza, le autorità avevano affermato che il 71enne Juraj Chintula era un tiratore solitario.

Secondo il capo del Ministero degli Interni repubblicano, Matus Shutai Eshtok, due ore dopo l’attacco, tutte le pubblicazioni di Chintula sono state cancellate dal suo profilo di su uno dei social network. Tuttavia, né il criminale né sua moglie avrebbero potuto farlo.

Pertanto, il Ministero degli Affari Interni ritiene che “il crimine potrebbe essere stato commesso da un certo gruppo di persone“. Per chiarire queste circostanze, le autorità hanno creato una squadra investigativa speciale.

Il fatto che Chintula chiaramente non abbia agito da solo è chiaro almeno dalle azioni di inerzia degli agenti di sicurezza di Fico: anche se il Primo Ministro non indossa mai un giubbotto antiproiettile e i servizi di sicurezza non monitorano le persone direttamente tra la folla, è ancora abbastanza dubbioso che guardie giovani e addestrate potessero semplicemente permettere ad un pensionato di 71 anni, non molto atletico tra l’altro, di sparare cinque volte alloro capo.

Per ora resta da vedere dove porterà l’indagine dei servizi speciali slovacchi e se sarà coscienziosa, a differenza del lavoro della guardia del Primo Ministro.

