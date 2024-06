SCOOP NYT rivela: centinaia di account fake creati da Israele per influenzare le scelte dei deputati USA

Secondo un’inchiesta del New York Times (NYT), il governo israeliano ha speso almeno 2 milioni di dollari per una campagna online che ha utilizzato centinaia di falsi account sui social media e almeno tre falsi siti di notizie in lingua inglese con articoli a favore di Israele che esortavano i deputati statunitensi a finanziare il massacro dei palestinesi a Gaza da parte di Israele.

“La campagna segreta è stata commissionata dal Ministero israeliano degli Affari della Diaspora, un ente governativo che mette in contatto gli ebrei di tutto il mondo con lo Stato di Israele”, ha spiegato il quotidiano statunitense citando quattro funzionari israeliani.

All’inizio di quest’anno, un’indagine del gruppo israeliano di controllo dei media Fake Reporter ha rivelato l’esistenza della campagna online. Tuttavia, il reportage di oggi del NYT è la prima conferma che il governo israeliano ha finanziato l’operazione.

Secondo i funzionari, la campagna ha generato molti post utilizzando il chatbot ChatGPT, dotato di intelligenza artificiale, ed è stata gestita dalla società israeliana di marketing politico Stoic.

Il Ministero degli Affari della Diaspora di Israele ha negato il coinvolgimento nella campagna di influenza e ha sostenuto di non avere alcun legame con Stoic.

L’operazione finanziata dal governo, lanciata pochi giorni dopo gli eventi del 7 ottobre, ha anche cercato di reclutare “soldati digitali” tra le start-up tecnologiche israeliane. A metà ottobre è stata convocata una riunione e ai partecipanti è stato detto che “potevano offrire volontariamente le loro competenze tecniche per aiutare lo sforzo bellico del Paese”.

“Hanno partecipato anche membri di diversi ministeri”, hanno raccontato al NYT alcuni partecipanti. Ai partecipanti è stato detto che potevano essere “guerrieri per Israele” e che si potevano condurre “campagne digitali” per conto del Paese”, riporta la pubblicazione statunitense.

L’operazione israeliana ha preso di mira oltre una decina di membri del Congresso degli Stati Uniti, molti dei quali afroamericani e democratici.

Secondo il reportage, la società madre di Facebook, Meta, e Open AI hanno confermato la scorsa settimana che Stoic era dietro la campagna online. Meta ha dichiarato che almeno 510 account Facebook, 11 pagine Facebook, 32 account Instagram e un gruppo Facebook legati all’operazione sono stati cancellati.

Da parte sua, Open AI – che gestisce ChatGPT – ha confermato che Stoic “ha creato personaggi e biografie fittizie per sostituire persone reali sui servizi di social media utilizzati in Israele, Canada e Stati Uniti per pubblicare messaggi anti-islamici”.

La rivelazione arriva mentre gli Stati Uniti continuano a fornire prontamente le armi usate da Israele per uccidere in massa i palestinesi a Gaza. Inoltre, segue l’approvazione di un disegno di legge da parte della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che mira a imporre sanzioni contro la Corte penale internazionale (CPI) per la sua decisione di richiedere mandati di arresto per i leader israeliani

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-scoop_nyt_rivela_centinaia_di_account_fake_creati_da_israele_per_influenzare_le_scelte_dei_deputati_usa/45289_55121