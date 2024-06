Il peggior risultato dell’ultimo secolo:il Partito socialdemocratico di Olaf Scholz ha subito una schiacciante sconfitta da parte di Alternativa per la Germania e dell’opposizione di centrodestra alle elezioni del Parlamento europeo.

Ne scrive Politico.

Oltre all’SPD, anche altre grandi associazioni in tutta Europa hanno subito la sconfitta alle elezioni europee:

Il partito di Emmanuel Macron ha conquistato “un lontano secondo posto”. È stato superato dal partito di destra Raggruppamento Nazionale;

Il Partito dei Verdi ha perso più di 20 seggi in Germania, “ha resistito a malapena” in Francia e non ha ottenuto alcun seggio in Portogallo;

Il partito della Lega del vice primo ministro italiano Matteo Salvini ha ricevuto meno del 9% dei voti;

Il governo belga si dimette dopo le elezioni.

Allo stesso tempo, hanno vinto le elezioni al Parlamento europeo:

Ursula von der Leyen con il suo Partito popolare europeo di centrodestra;

La leader italiana della destra Giorgia Meloni, che ha aumentato la sua quota di voti rispetto alle elezioni del 2022;

Marine Le Pen con il partito del Rasemblement Natonal Francese.

Si è saputo anche di un imbarazzante incidente con un rappresentante del Parlamento europeo: durante l’annuncio dei risultati elettorali, ha suscitato il ridicolo dei giornalisti iniziando a leggere risultati che differivano da quelli mostrati sullo schermo dietro di lui.

Izvestia

