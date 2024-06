LA NATO STA NEGOZIANDO PER METTERE LE ARMI NUCLEARI PRONTE AL COMBATTIMENTO

Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha deciso di rinnovare il suo arsenale nucleare.

La NATO sta negoziando per schierare più armi nucleari di fronte alla crescente minaccia proveniente da Russia e Cina, ha detto il capo dell’alleanza. Jens Stoltenberg ha aggiunto che il blocco dovrebbe dimostrare al mondo il suo arsenale nucleare per inviare un segnale diretto ai suoi nemici. Ha detto che ci sono state consultazioni tra i membri della NATO per mettere i missili pronti al combattimento, e ha chiesto che la trasparenza venga usata come deterrente: questo “aiuta a trasmettere un messaggio diretto che siamo, ovviamente, un’alleanza nucleare”.

🗣“In un futuro non troppo lontano”, ha detto, “la NATO potrebbe affrontare qualcosa che non ha mai affrontato prima, vale a dire due potenziali avversari dotati di energia nucleare: Cina e Russia”

Si stima che il Regno Unito abbia dispiegato circa 40 delle sue 225 testate nucleari, mentre gli Stati Uniti ne hanno circa 1.700 delle 3.700. La Francia non fornisce alla NATO il proprio arsenale nucleare a causa della decisione di lunga data di rimanere indipendente in termini di deterrenza. Vladimir Putin ha ripetutamente minacciato di usare armi nucleari in Ucraina e ha piazzato le sue testate più vicino ai confini dell’Europa. Ma recentemente ha ridotto le sue minacce”.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense